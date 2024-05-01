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KDV oranları değişti

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliği'nde yer alan ibarelerde değişiklik yapılmasına dair tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Mayıs 2024 01:04, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2024 01:06
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KDV oranları değişti

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliği'nde yer alan ibarelerde değişiklik yapılmasına dair tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; yiyecek- içecek satışı yapan işletmelerde geçerli olan yüzde 8 KDV oranı yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV oranı ise yüzde 20'ye yükseltildi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı; lokanta, kafe gibi yiyecek ve içecek satışı yapılan işletmelerde uygulanan KDV oranlarında düzenlemeye gitti. Yapılacak değişikliğe göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 26 Nisan 2014 Tarihli Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde yer alan, 'yüzde 8' ibareleri 'yüzde 10', 'yüzde 18' ibareleri ise 'yüzde 20' olarak düzenlenecek. KDV ORANI YÜZDE 10 OLARAK HESAPLANACAK Düzenlemeyle birlikte; kafe, lokanta, pastane gibi işletmeler kendilerinin hazırlayıp sundukları ve dışarıdan temin edilen ürünler için KDV oranı yüzde 10 olarak hesaplanacak. Aynı zamanda, internet üzerinden, telefonla ya da gel- al gibi yöntemlerle yapılan satışlarda da aynı KDV oranı uygulanacak. Ayrıca; yiyecek ve içecek hizmetleri sunan işletmelerin, iş yeri ruhsatı olmadan müşterilerine masa, oturma yeri, tezgah gibi alanlarda hizmet sunmaları durumunda, bu alanlarda gerçekleştirdikleri satışlar da ilgili kapsamda değerlendirilecek. Tebliğin, 1 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceği ve hükümlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yürütüleceği Resmi Gazete'de belirtildi.

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