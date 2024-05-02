Boğazına simit takılan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
Batman'da matematik öğretmeni Levent Döndü, görev yaptığı ortaokulda boğazına simit parçası takılan kız öğrenciyi 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Mayıs 2024 17:44, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2024 18:51
Petrolkent Mahallesi'ndeki Borsa İstanbul Ortaokulu'nda 5'inci sınıf öğrencisi E.K., teneffüsteyken yediği simit boğazına takıldı.
Nefes almakta zorluk çeken öğrenciyi gören okulun matematik öğretmeni Levent Döndü, yardıma koştu.
Döndü, E.K.'nin boğazına takılan simit parçasını 'Heimlich' manevrasıyla çıkardı. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.