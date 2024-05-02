11 ilde sahte internet sitesi üzerinden dolandırıcılık soruşturmasına 7 tutuklama

Nevşehir'de yaşayan Emrah A., elektrikli bisiklet almak için internet sitesindeki ilanları araştırdı. Değeri 20 bin TL dolayında olan elektrikli bisikletin bir internet sitesinde 5 bin 250 TL'ye satış ilanını gören Emrah A., satın almak için ödemeyi gerçekleştirdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Emrah A., polise başvurdu. Yaklaşık 3 ay süren teknik takip sonucu, 34 kişinin, bazı alışveriş sitelerinin sahtesinin yaparak insanları dolandırdığı tespit edildi. 350'den fazla kişinin toplamda 3 milyon TL dolandırıldığını belirleyen polis, şüphelilerin yakalanması için Nevşehir merkez olmak üzere İzmir, Iğdır, Van, Mardin, Gaziantep, Adana, Mersin, Kocaeli, Sakarya, Samsun ve Tekirdağ'daki adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 27 kişi yakalanırken, şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 34 cep telefonu, 38 sim kart, 5 SD kart ve 3 laptop ile çok sayıda dijital materyal ve 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i adli kontrolle, 15'i ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, 7 kişi tutuklandı. Ekiplerin, diğer 7 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.