Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2024 00:25, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2024 01:30
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23.57'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
Depremin ardından Elazığ Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun. Ekiplerimiz saha taramalarını yapıyorlar. Şu ana kadar intikal eden her hangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.