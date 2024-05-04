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MİT'ten PKK'ya ağır darbe: 19 terörist yakalandı, 16 terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, sınır ötesinde ve yurt içinde teröristlere göz açtırmıyor. Nisanda düzenlenen operasyonlarda 19 terörist yakalandı, 16 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 04 Mayıs 2024 08:35, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2024 07:35
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MİT'ten PKK'ya ağır darbe: 19 terörist yakalandı, 16 terörist etkisiz hale getirildi

Teröristler adım adım takip edildi. En uygun zamanda operasyonlar gerçekleştirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Nisan ayında da terör örgütü üyelerine yönelik operasyonlarını sürdürdü. Sınır ötesinde ve yurt içinde MİT'in koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda 19 terörist yakalandı, 16 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayn El Arab bölgesinde 2 terör operasyonu

5 Nisan'da terör örgütü PKK/YPG'nin kadın yapılanması YPJ'nin sözde sorumlusu Vahide Atalay'a operasyon düzenlendi. Terörist Atalay, Suriye'nin Ayn El Arab bölgesinde etkisiz hale getirildi. Aynı gün Ayn El Arab'daki bir başka operasyonda da PKK/YPG'nin sözde sorumlularından terörist İpek Demir yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Avrupa'daki teröristlerde MİT'in takibinde

Terör örgütlerinin Avrupa'daki sözde sorumluları da MİT'in yakın takibinde.

Teşkilat, terör örgütü DHKP-C'nin sözde sorumlularından Fehmi Oral Meşe'nin İsviçre'den İstanbul'a geleceğini tespit etti.

18 Nisan'da bulunduğu uçak İstanbul Havalimanı'na indiğinde MİT koordinasyonundaki operasyonla, Emniyet güçlerince yakalandı. 2 gün sonra terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Almanya Köln/Troisdorf sorumlusu Mürsel Durmaz da İstanbul'a geldiğinde, havalimanında kıskıvrak yakalandı.

24 Nisan'da MİT'in hedefinde PKK/KCK'nın bir başka sözde Almanya sorumlusu vardı. Terörist faaliyetlerin odağındaki Saim Çakmak yakın takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı, terörist Çakmak İstanbul'da yakalandı.

5 ilde örgüt üyelerine operasyon

30 Nisan'da MİT koordinasyonunda, 5 ilde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda ise 13 terör örgütü üyesi yakalandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkin operasyonları ile gücü kırılan DEAŞ terör örgütünün faaliyetleri de MİT'in takibi altında.

Teşkilat'ın sağladığı istihbarat desteği ile DEAŞ'ın 2 sözde sorumlusu, Ziyad El Hacci ve Musa Muhammed El Habib'e Barış Pınarı Harekat bölgesinde operasyon düzenlendi. Teröristler Suriye Milli Ordusu güçlerince yakalandı.

Hakurk bölgesinde 15 terörist etkisiz hale getirildi

Nisan ayının son haftasında ise Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde ardı ardına operasyonlar yapıldı.

Operasyonlarda aralarında sözde elebaşıların da olduğu ve eylem hazırlığında bulunan 15 terörist etkisiz hale getirildi.

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