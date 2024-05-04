Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı
Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, ilk lig şampiyonluğunu yaşadı.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 04 Mayıs 2024 22:22, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2024 22:24
Real Madrid, La Liga'nın 34. haftasında kendi evinde Cadiz'i 3-0 mağlup etti ve puanını 87'ye yükseltti.
Real Madrid, en yakın takipçisi Barcelona'nın Girona'ya 4-2 yenilmesiyle ligin bitimine 4 hafta kala 36. şampiyonluğunu ilan etti.
İLK SEZONDA 2 KUPA
Sezon başında Fenerbahçe'den 20 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu yaşadı.
19 yaşındaki milli futbolcu bu sezon Real Madrid ile ikinci kupasını kazandı. Eflatun beyazlılar, İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'yı 4-1 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.
9 MAÇTA 2 GOL
Arda Güler, Real Madrid'deki ilk sezonunda 9 maça çıktı. Güler, 2 gol kaydetti.