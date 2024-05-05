Adliyeden kaçan cezaevi firarisi bacağından vurularak yakalandı

Polisin "dur" ihtarına uymayan O.G, koşarak kaçmaya çalıştı. Havaya ateş eden polis, kaçmaya devam eden O.G'yi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

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