3+1 çalışma sistemi 1+1 mi olacak?

Pek çok farklı sendika ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı şuraya ilgi yoğun oldu. 3+1 sözleşmeli sağlık çalışanlarının sorunlarını gündemden düşürmeyen Genç Sağlık Sendikası tarihi bir organizasyona ev sahipliği yaptı



5 farklı araştırma masası kurulan şurada 657 sayılı devlet memurları kanunu, 663 sayılı KHK 45/A, Türkiye'deki sözleşmeli kamu görevlilerinin geleceği, Yabancı ülkelerde sözleşmeli kamu görevilerini ve Sözleşmeli kamu görevlilerinin sendikal örgütlenme şartları değerlendirildi.



Alanında uzman akademisyen ve hukukçulardan oluşturulan masalarda 3+1 sözleşmeli çalışma sistemine dair pek çok kritik rapor yazıldı.



Şura sonunda katılan tüm sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin imzaladığı ortak bildiri ile raporların ilgili bakanlıklara iletileceğini belirten Genel Başkan Osman Kaya 3+1'li tüm memurlar için verdikleri mücadeleyi ilk günkü kararlıkla sürdüreceğini ifade etti.