3+1 çalışma sistemi 1+1 mi olacak?
Kamu Birliği Konfederasyonu Genç Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikasının 4-5 Mayıs tarihlerinde Ankara'da organize ettiği Sözleşmeli Sağlık Çalışanları Şurası gerçekleştirildi.
Pek çok farklı sendika ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı şuraya ilgi yoğun
oldu. 3+1 sözleşmeli sağlık çalışanlarının sorunlarını gündemden düşürmeyen
Genç Sağlık Sendikası tarihi bir organizasyona ev sahipliği yaptı
5 farklı araştırma masası kurulan şurada 657 sayılı devlet memurları kanunu,
663 sayılı KHK 45/A, Türkiye'deki sözleşmeli kamu görevlilerinin geleceği, Yabancı
ülkelerde sözleşmeli kamu görevilerini ve Sözleşmeli kamu görevlilerinin sendikal
örgütlenme şartları değerlendirildi.
Alanında uzman akademisyen ve hukukçulardan oluşturulan masalarda 3+1 sözleşmeli
çalışma sistemine dair pek çok kritik rapor yazıldı.
Şura sonunda katılan tüm sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin imzaladığı ortak bildiri ile raporların ilgili bakanlıklara iletileceğini belirten Genel Başkan Osman Kaya 3+1'li tüm memurlar için verdikleri mücadeleyi ilk günkü kararlıkla sürdüreceğini ifade etti.