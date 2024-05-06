Gezgin öğretmen şimşekleri kayda aldı

Yüksekova'nın yüksek kesimleri kara, ilçe merkezi ise sağanak yağışa teslim oldu. Özellikle akşam saatlerinde yağışla beraber çakan şimşekler vatandaşları korkuttu. Peşpeşe çakan ve geceyi adeta gündüze çeviren şimşekler güzel görüntüler oluştururken, öğretmen Ümit Bartın o anları kayda aldı.

Gezgin öğretmen Ümit Bartın, "Son günlerde tüm yurtta devam eden yağışların başlaması bazı açılardan her ne kadar olumsuzluklara yol açsa da ben yeryüzüne yayılan bu şimşeklerin ışığını bir görsel sanat formuna dönüştürmek istedim ve bir gün boyunca şimşekleri kayda alarak görsel şölene dönüştürmek istedim. Şimşekler yeryüzünde adeta büyük bir ışık patlaması gibiydi, harikaydı. Gece karanlığında birçok kez beni şaşırtacak şekilde gürleyen gök gürültüsü aynı zamanda güzelliklerle doluydu" dedi.

Öte yandan, meteoroloji verilerine göre bölgede yağışlı havanın çarşamba akşamına kadar devam etmesi bekleniyor.