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Miçotakis, Türkiye'ye geliyor: Masada hangi konular var?

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in gerçekleştirmesi beklenen Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde başta ekonomi olmak üzere birçok alanda işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor. Atina'da imzalanan anlaşmaya ilave 2 konunun da gündemde olması bekleniyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2024 23:40, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2024 23:28
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Miçotakis, Türkiye'ye geliyor: Masada hangi konular var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine karşılık Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in 13 Mayıs tarihinde Ankara'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Aralık 2023 tarihinde Atina'da düzenlenen Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi vesilesi ile Yunanistan'ı ziyaretinde ilişkilerde yeni bir döneme girildi.

Erdoğan'ın Yunanistan'ı son ziyareti sırasında Miçotakis ile imzalanan Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi sonucunda iki taraf da dostane ilişkileri ve barış içinde bir arada yaşama konusunda kararlı olunduğunu beyan etmişti.

Liderler düzeyindeki iyi ilişkiler, Dışişleri Bakanları ve ilgili diğer Bakanlar arasındaki resmi ziyaretler ve temasların sürdürülmesi, ziyaretten bu yana tarafların Bildirge'ye bağlılıklarını sürdürdüğünü gösteriyor.

İKİ ÜLKE ARASINDA TİCARET HEDEFİ 10 MİLYAR DOLAR

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Miçotakis'in Ankara ziyaretinde, başta ekonomi olmak üzere ulaştırma, bilim teknoloji tarım, turizm, sağlık ve beşeri ilişkiler gibi çeşitli alanlardaki işbirliğinin olumlu gündem temelinde geliştirilmesine yönelik Ortak Eylem Planı'nın devam ettirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Türkiye ile Yunanistan'ın 6 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin, her iki ülke liderinin koyduğu ortak hedef çerçevesinde 10 milyar dolara çıkarılmasına yönelik atılabilecek adımlar da değerlendirilecek. Görüşmelerde ayrıca, ekonomik anlamda her iki ülkeden önde gelen iş adamlarının, yeni kurulacak Ortak İş Konseyi çatısı altında bir araya gelmesi hedefleniyor.

Yunan adalarına kapıda vize sürecinin devam ettirilmesi de masada

Türk vatandaşlarının 10 Yunan adasına seyahatlerinde 30 Mart tarihinden itibaren uygulanan kolaylaştırılmış vize prosedürü (kapıda vize) sürecinin devam ettirilmesi hususu da ele alınacak. Batı Trakya Türk Azınlığı ile Rodos, İstanköy ve Selanik'teki Türkleri ilgilendiren konuların gündeme getirilmesi öngörülüyor.

DÜZENSİZ GÖÇLE ORTAK MÜCADELE

Terörle mücadele işbirliğinin ve bu konulardaki beklentilerin gözden geçirilmesi planlanırken düzensiz göçle ortak mücadele ve bu alandaki işbirliği konularının ele alınması hedefleniyor. İsrail-Filistin çatışması başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili Türkiye tarafından görüşlerin aktarılması öngörülüyor.

ATİNA'DA İMZALANAN ANLAŞMAYA İLAVE 2 KONU GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aralık ayındaki ziyaretinde çeşitli alanlarda imzalanan toplam 15 anlaşmaya ilave olarak, Miçotakis'in ziyareti sırasında Sağlık ve Tıp Bilimleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi konularında anlaşmalar imzalanması masaya yatırılacak.

Ayrıca, Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki olumlu gidişatı yansıtacak şekilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis tarafından ziyaret sırasında bir ortak açıklama yapılması bekleniyor.

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