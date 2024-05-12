Bakan Özhaseki: Eğitimin önemi büyük

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, memleketi Kayseri'de hayırseverlerin Melikgazi ilçesinde yaptırdığı Melikgazi Belediyesi Yusuf ve Hatice İşgüzar Akıl Küpü Kütüphanesi ve İkinci Bahar Evi'nin açılışına katıldı. Buradaki konuşmasında eğitimin önemine vurgu yapan Bakan Özhaseki, "Eğer siz kısa sürede verim almak istiyorsanız buğday ekin, senenin sonunda ürün alırsınız. Ya da bir kayısı, elma, erik üretmek istiyorsanız bir fidan dikin. 2-3 sene sonra mutlaka meyve alırsınız. Ama insana yapılan yatırım biraz zaman alır. Onun üzerine titrendiği zaman onun vereceği verim doğrusu hepsinden binlerce kat fazladır. Bu insanın hem dünyasını hem de ahiretini kurtarır. Biz de evlatlarımızı yetiştirir, onlar bilgili olursa, onlar kültürlü olursa, onlar çağı tanırlar, değişimi yakalarlar ve bu milleti geleceğe hazırlamak için gayret ederlerse önümüz aydınlık olur" diye konuştu.

'EĞİTİME 1,5 TRİLYON BÜTÇE AYIRIYORUZ'

Eğitime ayrılan bütçelerden de bahseden Mehmet Özhaseki, "Yıllardır bizler de hükümet olarak eğitime gerektiği kadar önem veriyoruz ve büyük yatırımlar yapıyoruz. 2002 yılında iktidara geldiğimizde eğitime ayırdığımız bütçe 10 milyardı. Sadece 10 milyar. Ben geçenlerde bir törene giderken Milli Eğitim Bakanımızı aradım. Bütçemizin 1,5 trilyon olduğunu söyledi. 800 binden fazla öğretmen atamışlar. 197 milyon ders kitabı önceden basılıyor ve çocukların sıralarının üzerine konuyor. Biz liseye giderken bir üst sınıftaki abilerin kitaplarını yarı fiyata satın almaya başladık. Bazen kitaplar da olmazdı. Bazen 1-2 ay geçerdi hala kitabımız olmazdı. Şimdi hepsi temin de ediliyor. Derslik başına düşen öğrenci sayısı neredeyse yarıya düşmüş. Eğitimin önemi büyük. Biz de elimizden geleni bu konuda inşallah hep birlikte yapalım" ifadelerini kullandı.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ AÇILIŞINA KATILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi ilçesindeki programının ardından Kocasinan ilçesindeki Şükrü Karaca Aile Sağlığı Merkezi ve Parkı açılışına katıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerinin yıkıcı etkisinden bahseden Bakan Özhaseki, "TOKİ'nin evlerini gördükçe iftihar ediyorum. Türkiye, bin yıllık Anadolu medeniyetinde karşısına çıkabilecek en büyük felaketle karşı karşıya kaldı. 9 saat arayla uzunca süren çok şiddetli bir deprem. Acımız büyüktü, hasarlar çoktu. Tam 18 il etkilendi. 14 milyon insan da zarar gördü. 850 bin bağımsız birim yıkıldı. Maddi hasar 100 milyar doların üzerinde. 14-15 aydır gece gündüz demeden o bölgelerde gayrete devam ediyoruz. Emlak Konut'ta yine aynı şekilde deprem bölgesinde evler yapmaya devam ediyoruz. Şu anda neredeyse başladığımız konut sayısı 400 bin civarında. Oradaki hak sahipleri haklarını alıncaya kadar inşallah bizler o bölgelerde olmaya devam edeceğiz. Tam bin 240 yerde şantiyemiz var. 4 bin 333 köyde çelik köy evleri yapıyoruz. Eskiden TOKİ denildiği zaman biraz böyle entel dantel geçinenler, TOKİ'nin evlerine yukarıdan bakarlar. 'TOKİ konutları mı ne olacak?' falan gibi de konuşurlardı. Deprem geçti. Deprem bölgesi dahil olmak üzere TOKİ'nin yaptığı konutlardan bir tanesi bile yıkılmadı. Az hasarlı bir tane TOKİ evi yok. Hamdolsun yaptığımız işi iyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

'İFTİHAR EDEBİLECEĞİMİZ GÜZEL İŞLER YAPILDI'

20 yıllık AK Parti iktidarında birçok alanda devrim niteliğinde işlere imza attıklarını da söyleyen Özhaseki, "Bizler gençliğimizde hastalandığımızda veya ehliyet için sağlık raporu istendiğinde, devlet hastanesine gece 3-4'te gidip sıraya giren bir nesiliz. Saatlerce bekleriz. Birkaç saniye yüzümüze bakıp gönderirler. Ama orada saatlerce beklerdik. İlaç almak için bile saatlerce beklerdik. Hatırlayın. İnsanlar bazen hastalarını, hastaneden alacakları zaman borcunu ödeyemediklerinde orada büyük bir bela kopardı. Hastası ölür, orada rehin kalırdı. Bunlara hep şahitlik ettik. Ama hamdolsun son 20 yıllık bizim iktidarımız döneminde sağlığa o kadar güzel yatırımlar yapıldı ki; 23 tane Şehir Hastanesi hizmete girdi. Birkaç tanesinin inşaatı devam ediyor. Son 20 yıllık AK Parti iktidarı döneminde birçok işte hele hele altyapı yatırımlarında, devrim niteliğinde işler oldu ama sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, enerjide çok şükür hepimizin Türk insanı olarak iftihar edebileceğimiz güzel işler yapıldı" diye konuştu.