Kamuda tasarruf... Bakanın konvoyu 3 araçtan oluştu
Kamuda tasarruf... Bakanın konvoyu 3 araçtan oluştu
Türkiye'de 1 emekliye 1,5 çalışan düşüyor
Türkiye'de 1 emekliye 1,5 çalışan düşüyor
Cüneyt Özdemir: Bazı hayvan severlerin aklı yerinde değil!
Cüneyt Özdemir: Bazı hayvan severlerin aklı yerinde değil!
Sivas'ta devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Sivas'ta devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Erdoğan: Çözüm zemini oluşturmak mümkün
Erdoğan: Çözüm zemini oluşturmak mümkün
YKS'ye girecek engelli adaylar için ek süre kararı
YKS'ye girecek engelli adaylar için ek süre kararı
Meclis'in gündeminde bu hafta neler var?
Meclis'in gündeminde bu hafta neler var?
Hastanelerde 'onaylı randevu' dönemi yarın başlıyor
Hastanelerde 'onaylı randevu' dönemi yarın başlıyor
Sahte ilan dolandırıcılığına dikkat! Hayali evlerle kandırıyorlar
Sahte ilan dolandırıcılığına dikkat! Hayali evlerle kandırıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
İsrail'in Refah'tan sonraki hedefi Mısır!
İsrail'in Refah'tan sonraki hedefi Mısır!
Kamuya personel alımı azaltılacak
Kamuya personel alımı azaltılacak
Kamuda tasarrufa uymayana soruşturma
Kamuda tasarrufa uymayana soruşturma
CHP Genel Merkezinden belediyelere 'torpil' Genelgesi
CHP Genel Merkezinden belediyelere 'torpil' Genelgesi
Erdoğan: Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz!
Erdoğan: Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz!
Başkentte sağanak ve dolu etkili oldu
Başkentte sağanak ve dolu etkili oldu
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Bu düzenlemeye uymayanlara 464 bin lira ceza
Bu düzenlemeye uymayanlara 464 bin lira ceza
Çöl tozu 4 ilde etkili oldu
Çöl tozu 4 ilde etkili oldu
Memurun ve emeklinin temmuz zammı ne olacak?
Memurun ve emeklinin temmuz zammı ne olacak?
Ankara Emniyeti'nde görevden uzaklaştırılan 3 müdüre soruşturma
Ankara Emniyeti'nde görevden uzaklaştırılan 3 müdüre soruşturma
Yargıtayda Başkanlık ve Başsavcılık için iki seçim birden yapılacak
Yargıtayda Başkanlık ve Başsavcılık için iki seçim birden yapılacak
Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı: Tartışma yeri TBMM
Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı: Tartışma yeri TBMM
Bakan Yerlikaya açıkladı: Bir haftada 1 milyon 896 bin araç denetlendi
Bakan Yerlikaya açıkladı: Bir haftada 1 milyon 896 bin araç denetlendi
Sağlıkçı iki anne doktor çocuklarıyla aynı hastanede görev yapıyor
Sağlıkçı iki anne doktor çocuklarıyla aynı hastanede görev yapıyor
Trabzon'dan da görüldü! Kuzey Işıkları dünyanın dört bir yanında
Trabzon'dan da görüldü! Kuzey Işıkları dünyanın dört bir yanında
POS cihazları Maliye'nin radarında: 3 bin 662 kişi tespit edildi
POS cihazları Maliye'nin radarında: 3 bin 662 kişi tespit edildi
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Kripto varlıklara ilişkin yasa teklifi bu hafta Meclis'e sunulacak
Kripto varlıklara ilişkin yasa teklifi bu hafta Meclis'e sunulacak
Dolandırıcıların yeni gözdesi kasko ve trafik sigortası
Dolandırıcıların yeni gözdesi kasko ve trafik sigortası
Ana sayfaHaberler ÖSYM Açıklamaları

YKS'ye girecek engelli adaylar için ek süre kararı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 8-9 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ek süreden faydalanma hakkı olmayan okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adayların tamamına 30 dakika ek süre verilmesini kararlaştırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2024 11:05, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2024 11:09
Yazdır
YKS'ye girecek engelli adaylar için ek süre kararı

Serebral palsi nedeniyle yüzde 76 oranında engelli olan bir öğrenci, parmak hareketlerinde ince beceri yokluğu bulunduğunu, kalem tutma, çizme, işlem yapma ve yazma gibi ince motor becerisi gerektiren durumlarda akranlarına göre daha yavaş hareket ettiğini belirterek, bu yıl gireceği YKS'de ek süre verilmesi talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvuruda bulunmuştu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2022'de yayımlanan yönetmelikte engelli öğrencilere ek süre verilmesinin kararlaştırıldığını, ancak 2024'teki bir düzenlemeyle söz konusu uygulamanın 2024-2025 eğitim öğretim yılı başına kadar ertelendiğini bildiren öğrenci, başvurusunda bu yıl gireceği sınavda ek süreden yararlandırılmasını talep etmişti.

Başvuruyu inceleyen KDK, 2024-2025 eğitim öğretim yılında yapılacak YKS'de uygulanacak olan sınavda ek süre uygulamasının, başvurucu öğrencinin yıl kaybına uğramaması adına 8-9 Haziran'da yapılacak sınavda da uygulanması adına ÖSYM'ye tavsiyede bulunmuştu.

ÖSYM de tavsiye üzerine, 2025'te başlayacak ek süre uygulamasını öne çekti ve bu yıl yapılacak YKS'yle birlikte ek süreden faydalanma hakkı olmayan okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adayların hepsine 30 dakika ek süre verilmesine karar verdi.

ÖSYM'nin konuya ilişkin kararında, "2024-YKS dahil yükseköğretime geçiş sınavlarında ek süreden faydalanma hakkı olmayan okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adaylara 30 dakika ek süre verilmesine karar verilerek, ilgili tavsiye kararınızda Başkanlığımıza yönelik belirtilen tavsiye uygulamaya alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber