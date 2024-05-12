Sivas'ta devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Yaralılardan Ş.A. kaldırıldığı Numune Hastanesi'nde, S.A. ise Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Ş.A. (68), A.H.A. (4), H.H.A. (8), S.A. (10), V.A. (32) ile Ş.A. (67) yaralandı.

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