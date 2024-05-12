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Cüneyt Özdemir: Bazı hayvan severlerin aklı yerinde değil!

Gazeteci Cüneyt Özdemir "Bazı hayvan severin aklı yerinde değil. Bazıları uçmuş durumda. Normal insanlarla karşı karşıya değiliz. 3-5 arkadaşıyla STK kurmuş. Öylesine sıyırmış durumdalar ki ölen çocukların ailesine dava açıyorlar." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Mayıs 2024 11:53, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2024 11:55
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Cüneyt Özdemir: Bazı hayvan severlerin aklı yerinde değil!

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Yukarı Mahalle'de geçtiğimiz gün yaşanan olayda 15'e yakın başıboş sokak köpeği, okuldan evine dönen 14 yaşındaki İ. Gölbaşı'na saldırdı.

Çocuk İ. Gölbaşı saldırıyı hafif sıyrıklarla atlatırken, durumu öğrenen babası Yaşar Gölbaşı ruhsatlı yivsiz av tüfeğiyle köpekleri evinin çevresinden uzaklaştırmak için havaya ateş açtı. Köpekler bu kez babaya saldırdı. Kendini kurtarmak için köpeklerin üzerine gelişigüzel ateş açan Gölbaşı, 4 köpeğin telef olmasına neden oldu.

Ancak şikayet nedeniyle baba Yaşar Polis gözaltına alındı, ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yargıtay Üyesi İdris Ünal, saldırgan başıboş köpeklerin 4'ünü silahıyla vurarak etkisiz hale getirilen ve gözaltına alınarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan babaya açılan soruşturmayı eleştirdi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir sosyal medya hesabından paylaşım yaparak bazı hayvan severlerinin aklının yerinde olmadığını belirtti.

Cüneyt Özdemir şunları söyledi:
"Ya 10 yaşında bir çocuk hayatını kaybediyor. Her hayvanseverin aklı yerinde değil. Bazıları uçmuş durumda. Normal insanlarla karşı karşıya değiliz. Karşına bir STK olarak gelenler var. 3-5 arkadaşıyla birlikte kurmuşlar. Ben diyor, bilmem ne hayvanlarını koruma derneği başkanıyım. Diyorsun ki, ha, böyle bir dernek kurmuşlar, bunu seçtiklerine göre akıllı adamlar ama değil. Bazılar gerçekten sıyırmış durumda. Öylesine sıyırmışlar ki, geçen gün sosyal medyada açılan bir sohbet odasında, bir hayvansever, Bitlis'te kuduzdan ölen bir çocuğun anne babasına çocuklarına sahip çıkmadıkları için kamu davası açılması gerektiğini savunuyor. Kedi köpekleri suçlamamalıyız diyor. Bakın normal insanlarla karşı karşıya değiliz. Bu meseleyi tartışırken bu parantez içinde tartışmalıyız. Çünkü bunlar sosyal medyada örgütlüler, linç ediyorlar, sokak köpekleri dediğin anda üzerine çullanıyorlar. Hop bir dakika neden konuşamıyoruz. Karşımızda normal olmayan insanla var, bunların baskısı yüzünden biz normal olan insanlar susamayız" dedi.

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