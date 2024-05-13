Ali Yalçın: Tasarruf tedbirleri emeğin değerini korumalı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bugün açıklanan kamuda tasarruf tedbirleri hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yalçın açıklamasında şu ifadeleri kullanıdı;

TASARRUF TEDBİRLERİ EMEĞİN DEĞERİNİ KORUMALIDIR

1- Kamuda israfın önlenmesinden kamu giderlerinin etkin kullanımına kadar birçok tedbiri içinde bulunduran "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi" bugün açıklandı.

2- Kamu harcamalarında tasarrufa gidilirken istihdam öncelemeli, kamu görevlilerinin çalışma koşulları değiştirilmemeli, toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasına engel olunmamalıdır.



3-Personel istihdamında; artan nüfus ve kamu hizmeti gerekliliği birlikte değerlendirilmeli, başta sağlık, eğitim, tarım vb alanlara ilişkin personel ihtiyacı tasarrufa konu edilmemeli, emekli olan kadar değil kamu hizmetinin ihtiyacı kadar istihdam yapılmalıdır.



4- Tasarruf Tedbirleri arasında sunulan esnek ve uzaktan çalışmaya yönelik, mevzuatta yer alan fakat uygulanmasına imkan tanınmayan yarım zamanlı çalışma hakkının düzenlemesi yapılmalı, çalışmaya bağlı doğabilecek maliyetler personelin üzerine bırakılmamalıdır.



5-"Servis Hizmeti" noktasında hükmün açıklığı ve netliği göz önünde bulundurularak; tasarruf paketi toplu sözleşme hükümlerini engellememeli, toplu taşıma ve ulaşım altyapısı dikkate alınarak kamu görevlileri mağdur edilmemeli, kazanılmış haklar geriye gitmemelidir.



6- Kamu lojmanları kira bedellerinin güncellenmesine ilişkin çalışma yapılırken kamu görevlilerinin giderlerini azaltacak ve sosyal devlet ilkesini göz ardı etmeyecek uygulamalar hayata geçirilmelidir.



7- Gelir ve vergi dağılımında adaletin sağlanmasına özen gösterilerek düzenlemeler yapılmalıdır. Toplu sözleşme özerkliğini, hukukunu ve teamülünü engelleyecek düzenlemelerden kaçınılmalıdır.

