Büyükçekmece'de beton mikseri betonu yola dökerek ilerledi
Büyükçekmece'de, seyir halindeki beton mikserinin betonu yola dökerek ilerledi. O anları bir sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Mayıs 2024 14:38, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2024 14:48
Hadımköy Yolu Caddesi'nde seyir halindeki mikserinin şoförü, kapağı açık olan aracın beton mikserinin içerisindeki betonu yola dökmeye başladı. Beton mikserin şoförü, betonu döke döke bir süre daha ilerledi. Bu duruma tepki gösteren sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.