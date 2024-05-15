Büyükçekmece'de beton mikseri betonu yola dökerek ilerledi

Hadımköy Yolu Caddesi'nde seyir halindeki mikserinin şoförü, kapağı açık olan aracın beton mikserinin içerisindeki betonu yola dökmeye başladı. Beton mikserin şoförü, betonu döke döke bir süre daha ilerledi. Bu duruma tepki gösteren sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.