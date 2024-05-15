Bakan Koca açıkladı: Doktora saldıran hasta tutuklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da kendisine tıbbi destek veren doktora saldıran hastanın tutuklandığını açıkladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2024 20:55, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2024 21:04
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde meydana gelen olayda, bir saldırgan, sedye üzerindeyken kendisine bir an önce tıbbi destek vermek isteyen hekime şiddet uyguladı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şifa veren ele el kalkmaz, bu ise konunun 'insanlık' yönü" ifadelerine yer verdi.