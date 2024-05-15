İhmal 11 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif Genel Kurulda
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif Genel Kurulda
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Bakan Koca açıkladı: Doktora saldıran hasta tutuklandı
Bakan Koca açıkladı: Doktora saldıran hasta tutuklandı
Türkiye'de ilk: Ziraat mühendisi olmak için staj yapacaklar
Türkiye'de ilk: Ziraat mühendisi olmak için staj yapacaklar
Erdoğan açıkladı: Oda ve borsa başkanlarına yeşil pasaport verilecek
Erdoğan açıkladı: Oda ve borsa başkanlarına yeşil pasaport verilecek
EGM'den 'yasa dışı dinleme yapıldığı' iddiasına açıklama
EGM'den 'yasa dışı dinleme yapıldığı' iddiasına açıklama
Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'i inceledi
Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'i inceledi
Sağlık Bakanlığı, yapay zeka üzerine 9 proje yürütüyor
Sağlık Bakanlığı, yapay zeka üzerine 9 proje yürütüyor
Görme engelli müzik öğretmeni azmi ile örnek oluyor
Görme engelli müzik öğretmeni azmi ile örnek oluyor
Başsavcılık açıkladı: Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı
Başsavcılık açıkladı: Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı
Bakan Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması
Bakan Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması
Erdoğan: CHP'ye yakın zamanda iade-i ziyaret yapacağım
Erdoğan: CHP'ye yakın zamanda iade-i ziyaret yapacağım
Türkiye cep telefonu kullanımında Avrupa'nın 2 katı!
Türkiye cep telefonu kullanımında Avrupa'nın 2 katı!
Bakan Tunç: Yargımız yanlış yapanın üzerine gidecektir
Bakan Tunç: Yargımız yanlış yapanın üzerine gidecektir
Mehmet Şimşek'ten fiyat istikrarı açıklaması
Mehmet Şimşek'ten fiyat istikrarı açıklaması
Asgari ücrete ek zam yapılacak mı?
Asgari ücrete ek zam yapılacak mı?
Erdoğan: Bürokratik vesayete izin vermeyiz
Erdoğan: Bürokratik vesayete izin vermeyiz
Köprü ve otoyol zammı enflasyonu nasıl etkiler?
Köprü ve otoyol zammı enflasyonu nasıl etkiler?
Engelli vatandaşlara birçok alanda vergi avantajı sağlanıyor
Engelli vatandaşlara birçok alanda vergi avantajı sağlanıyor
Kamuda çalışma sistemi sil baştan değişiyor: İşte gündemdeki 6 formül
Kamuda çalışma sistemi sil baştan değişiyor: İşte gündemdeki 6 formül
Kredi kartından nakit çekime sert fren
Kredi kartından nakit çekime sert fren
50 ilde 17 milyar liralık sahte faturaya inceleme
50 ilde 17 milyar liralık sahte faturaya inceleme
Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
Dekan yardımcısı, kız öğrencisi tarafından bıçaklandı
Dekan yardımcısı, kız öğrencisi tarafından bıçaklandı
Karanlık plan devrede! 'Yeni 17/25 Aralık'ın hedefi Cumhur ittifakı'
Karanlık plan devrede! 'Yeni 17/25 Aralık'ın hedefi Cumhur ittifakı'
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Ailenin korunması için yeni karar Resmi Gazete'de
Ailenin korunması için yeni karar Resmi Gazete'de
Vergi muafiyetleri kaldırılıyor
Vergi muafiyetleri kaldırılıyor
Fenomen öğretmene kınama geliyor
Fenomen öğretmene kınama geliyor
Beştepe'de gece yarısı sürpriz zirve!
Beştepe'de gece yarısı sürpriz zirve!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İhmal 11 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu

Adıyaman'da, akımı kesilmeyen ve bir kısmı dışarıda bırakılan elektrik kabloları, 11 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2024 21:06, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2024 21:47
Yazdır

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Mara Mahallesi 1312 Sokakta kentsel dönüşüm kapsamında yol kenarında yıkılan bir ikametin enkazı yanından geçen 11 yaşındaki Melik İsteyfi isimli Suriye uyruklu çocuk, burada açıkta bırakılan ve akımı kesilmeyen AKEDAŞ Dağıtım Şirketi'ne ait elektrik kablolarıyla temas etti. Bir anda akıma kapılan çocuk yere yığıldı.

Akıma kapılan çocuğu hareketsiz bir şekilde fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Durum üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğun öldüğünü belirledi. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerine çağrılan AKEDAŞ Elektrik Dağıtım Şirketine bağlı görevlilerin elektrik akımını kesmesi sonrası küçük çocuğun cansız bedeni üzerinde incelemelerde bulundu. Küçük çocuğun cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber