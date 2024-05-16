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Et fiyatlarını düşürecek hamle

Yüksek et fiyatlarını düşürmek için kolları sıvayan Tarım Kredi, Trakya'da 20 bin büyükbaş kapasiteli bir tesis kuracak. Hüseyin Aydın, "Cari açığın düşmesine yılda 75 milyon dolar katkı sağlayacağız" dedi

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 16 Mayıs 2024 07:55, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2024 07:52
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Et fiyatlarını düşürecek hamle

Sabah Gazetesi'nden Merve Bilkay'ın haberine göre Attığı adımlarla gıda fiyatlarında piyasayı yavaş yavaş regüle etmeye başlayan Tarım Kredi şimdi de hayvancılığa giriyor. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Trakya'da 1.300 dönüm arazi kiraladıklarını, burada büyükbaş hayvan yetiştireceklerini açıkladı.

YATIRIMA DEVAM

A Para'da yayımlanan Dilek Güngör ve Özlem Doğaner'in sunduğu 'Ekonomi Masası' programına konuk olan Aydın, "Trakya hayvancılıkta özel bir bölge... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak'tan arazi kiraladık. 1.300 dönüm yerde 20 bin büyükbaş kapasiteli bir yer kuruyoruz. Normal bir sığır yılda bir kez doğum yapıyor. Embrio transferiyle bu rakam 15-20'yi buluyor.

Biz bu tesiste embrio transferiyle hayvan varlığını artıracağız. Erkek olanları da besi için kullanacağız. Uçtan uca bir tesis olacak. Hayvanların dışkısıyla da enerji üreteceğiz" dedi. Aydın yaptıkları hesaplamalara göre, tesisin GSYH'ye 200 milyon dolar, cari açığın düşmesine de 75 milyon dolar yıllık katkı sağlayacağını anlattı. Aydın, tesisin yanına akademi kurarak ziraat mühendisi ve veterinerlerin de yetişmesini sağlayacaklarını vurguladı. Tarımsal sanayinin önemine vurgu yapan Aydın, "Mesele sadece ilk ürünü yetiştirmek değil. Hayvancılık yapıyorsunuz, onu işleyecek sanayiniz de olmalı. Çeltik üretiyorsunuz onu pirince dönüştürecek sanayiniz olmalı. Aldığımız ürünleri işlemeye çalışıyoruz. Denizli'de Aynes'i satın almıştık. Bölgedeki üreticilerden süt alıp, peynir, yoğurt yapıyoruz. Yağda bir şirket alıyorduk. Ortaklar arasında sorunlar çıktı. Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi iştiraki Sivas Teknik Tarım A.Ş.'yi aldık. Uygun yatırımlara bakıyoruz" diye konuştu.

4.200 SATIŞ NOKTASI

Hüseyin Aydın, 3 bin market, bin 200 KoopBakkal olmak üzere 4.200 noktada Tarım Kredi'nin satış yaptığını belirterek, "Rakiplerimiz gibi 10 bini bulmamız gerekiyor. Bunun için birkaç yıl var. Her ilde varız. Nüfusu 8 binden az olan yerlerde yem, ilaç, gübre satan Tarım Kredi Kooperatifleri'nin yerlerinde ürün satıyoruz. Uygun olan yerlere 100-120 ürünlük raflar koyduk. Ürünlerde bölgesel ve niteliksel segmentasyon yapacağız. Marketlerimizde 1.200 ürün oluyor. Sayıyı azaltacağız. En çok 400 ürün satılıyor. Bunlar da gıda ve temizlik ürünleri... 8 çeşit tuz değil de 4 çeşit tuz bulunduracağız" dedi.

'SIFIR MARKET' AÇIYOR

TARIM Kredi çevreye duyarlı, ekolojik, geri dönüşümlü market konseptine de hız vermeye hazırlanıyor. Aydın, "Ankara Beştepe'de bir tane açtık. Vatandaş teveccüh gösterdi. Arkadaşlarımız içeride neler yapılacağına bakıyorlar. Bunların sayısını çoğaltabiliriz. Burada her şey doğal, çevreye uyumlu ve geri dönüşümlü olacak. Kağıt kullanmayacağız" dedi.

MARKETTE KARLILIK YÜZDE 2

KAMUOYUNDA sık sık dile getirilen fiyatlarla ilgili eleştirilere de yanıt veren Hüseyin Aydın, şunları söyledi: "Bazen 'diğer marketlerden pahalısınız' diyorlar. Biz en kaliteli malı, en uygun fiyata veriyoruz. 8 çeşit tuz var. Tuz fiyatını örnek verdiğinizde hangisini söylediniz? Ya da pirinç, mercimek fiyatını? TK markası taşıyan ürünler kaliteli. Bu ürünlerde toplam karlılık yüzde 2. Karlılıktan olabildiğince kaçınıyoruz. Her hafta fiyat kontrolü yapıyoruz, rakiplere de bakıyoruz. Fiyatları aşağı indirme konusunda çok başarılı olamamış olabiliriz ama fiyatları piyasada baskıladık. Şu anda Türkiye'deki bütün oyuncular, Tarım Kredi'nin bir ürüne ne etiketi koyduğuna bakıyor. Anadolu adında ikinci kalite ürünlerin olduğu bir marka çıkardık. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

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