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Müdürün bahçede beslediği köpekler öğrenciye saldırdı

İstanbul Başakşehir'de okul müdürü tarafından ilkokul bahçesinde beslendikleri iddia edilen 2 kangal köpeği, 11 yaşındaki öğrenciye saldırdı. Saldırı sonucunda öğrenci yaralanırken, veliye durum köpek saldırısı değil, çitlerin üzerinden düşme olarak aktarıldı. Gerçeği öğrenen veli, okul yönetiminden şikayetçi oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2024 11:36, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2024 11:50
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Müdürün bahçede beslediği köpekler öğrenciye saldırdı

İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki bir ilkokulda 2 kangal köpeğini sahiplenen okul müdürü, bahçede çitlerle çevrili özel bir alan yaptırdı. Çocukların oyun oynadığı bahçenin içerisinde bulunan alanda beslenen köpekler, velileri ve çocukları tedirgin etti.

Geçtiğimiz cuma günü ise iddiaya göre arkadaşlarıyla oynayan 11 yaşındaki çocuğun topu, 2 kangal köpeğinin bulunduğu alana kaçtı. Çitleri aşarak köpeklerin olduğu yere inen çocuk, topu almak istedi ancak bu sırada köpekleri saldırısına uğradı.

Saldırı sonucunda yara alan öğrenci, öğretmen ve farklı velilerin yardımıyla bulunduğu alandan çıkartılarak okul içerisine alındı.

Yaşanan olaydan sonra iddiaya göre saldırıya uğrayan öğrencinin velisi olan Hatem Yardımcı aranarak çocuğunun çitlerden düştüğü söylendi.

Okula gelen Hatem Yardımcı çocuğunun okul bahçesinde beslenen köpekler tarafından saldırıya uğradığını öğrendi.

Öğrenci hastaneye götürülüp tedavi alınırken konuyla alakalı raporda hastaneden alındı. Aile ellerindeki raporlar birlikte hem karakola hem de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Yaşananlar sonrasında okul bahçesinde bulunan köpeklerin olduğu alan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Okul bahçesinde köpeklerin bakıldığı alanda çekilen görüntülerde 2 kangal cinsi köpeğin okul bahçesinde öğrencilerin bisikletle gelirse park edebilecekleri alan ve bahçenin bir kısmının oluştuğu alanın tellerle kapandığı ve köpeklerin orada bakıldığı görüldü.

Okul yetkilileri, köpeklerin aşı kartlarının bulunduğunu, saldırgan olmadıklarını ve öğrencinin kendisiyle oynamak isteyen köpeklerden korkup kaçarken çitlere takılıp yaralandığını söyledi. Öte yandan olaydan sonra pazartesi günü köpeklerin okul bahçesinden alınarak Esenyurt'ta bir fabrika bahçesine götürüldüğü öğrenildi.

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