Togg'a özel finansman desteğinde süre uzatıldı

Togg'un finansman desteğinin tarihine ilişkin sosyal medya üzerinde açıklama yapıldı.

Kredi kampanyasının uzatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yoğun isteğiniz üzerine, sadece T10X V1 Uzun Menzil seçeneğinde geçerli olmak üzere finansman desteğimizi uzatıyoruz. Hemen Trumore uygulamasını indirin, 26 Mayıs Pazar gün sonuna kadar siparişinizi oluşturun; kurasız, hızlı teslimatla T10X'e sahip olun."