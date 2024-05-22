Kudüs'te öldürülen Hasan Saklanan'ın naaşı teslim alındı
Diplomatik kaynaklar: "Kudüs Eski Şehir'de 30 Nisan tarihinde vurularak öldürülen Hasan Saklanan'ın naaşı, adli soruşturmanın tamamlanmasının ardından bu sabah Tel Aviv Büyükelçiliğimizce teslim alındı."
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2024 16:29, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2024 16:31
- Diplomatik kaynaklar: "Kudüs Eski Şehir'de 30 Nisan tarihinde vurularak öldürülen Hasan Saklanan'ın naaşı, adli soruşturmanın tamamlanmasının ardından bu sabah Tel Aviv Büyükelçiliğimizce teslim alındı."