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Öğrencilere istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen gözaltında

İstanbul Çekmeköy'de özel bir okulda İngilizce öğretmeni olarak çalışan İran uyruklu kişinin, öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. Gözaltına alınan zanlının oturum izni olduğu ancak çalışma izninin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Mayıs 2024 17:46, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2024 19:11
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İstanbul'da polis ekipleri, Çekmeköy ilçesindeki özel bir okulda İran uyruklu İngilizce öğretmeni Bahman G. tarafından öğrencilerin cinsel istismara uğradığına yönelik sosyal medya paylaşımları üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, müştekilerin beyanlarıyla şüpheli Bahman G.'yi yakaladı.

ÇALIŞMA İZNİNİN OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Okulda 3 ay önce çalışmaya başladığı iddia edilen zanlının, 3 Kasım'a kadar aktif oturum izninin olduğu ancak çalışma izninin bulunmadığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Bahman G., "çocuğun cinsel istismarı" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Okul hakkında ise "suçu bildirmeme" ve "kaçak işçi çalıştırma" suçlarından adli ve idari işlem başlatıldı.

"13 ÇOCUK VARMIŞ BU DURUMA MARUZ KALAN"

Olayla ilgili açıklama yapan çocuğu ilkokul birinci sınıfa giden bir veli şöyle konuştu:

"Biz önce velilerle toplandık. Muhatabımızı bulamadık. İlk geldiğimizde yarım saat beklettiler. Sonra genel müdür yardımcısıyla görüştük. Sonra ortaokul genel müdür yardımcısıyla görüştük. Neler olması gerektiğini, yani çocuğumuzu buradan çıkarmamak adına ne yapabiliriz diye görüştük zaten toplantıda. Onlar da genel kurulu toplayıp neler yapacaklarıyla ilgili bizi tatmin edecek şeyleri söylediler. İranlı bir öğretmenmiş zaten. 13 çocuk varmış bu duruma maruz kalan. Onların vermiş olduğu bilgilerde sadece kız çocukları değil erkek çocuklarını da istismar etmiş.

"BU KONUNUN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Bununla ilgili biz de takip edeceğiz. Savcılığa başvuruda bulunacağız. Sonradan medyadan duydum. WhatsApp gruplarındaki velilerden eşim aracılığıyla ben de öğrendim. Tabii ki ben de öğrenir öğrenmez buraya gelip tepkimi göstermek için muhataplarla iletişime geçtim. Ama ilk geldiğimde muhatapları bulamadım. Sonradan veliler çoğalınca toplantı yapmak durumunda kaldılar. Bu konunun peşini bırakmayacağız."

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