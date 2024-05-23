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Diyanet İşleri Başkanlığı naklen 35 öğretmen alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında bulunan Kur'an Eğitim merkezlerinde görev yapmak üzere sözlü sınavla 35 öğretmen alacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mayıs 2024 10:12, Son Güncelleme : 23 Mayıs 2024 10:52
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Diyanet İşleri Başkanlığı naklen 35 öğretmen alacak

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 31 Mayıs'a kadar "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden müracaat edebilecek.

Ankara'da yapılacak sözlü sınavla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.

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