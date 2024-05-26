Seçim öncesi verilen sözler unutuldu, işçi kıyımı başladı

Seçimden önce emekçilerden yana tavır koyup işçi çıkarmama sözü veren CHP'li başkanlar sözlerini unuttu. Sözünü unutan başkanlardan biri de Kocaeli'nin Karamürsel Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Çalık oldu.

Seçimden önce Muhyidin Abdal'a ait olan ve Fazıl Say'ın bestelediği "İnsan İnsan" şiiri ile video çeken ve Karamürsel'de seçilmesi durumunda işçi kıyımı yapmayacağını söyleyen Çalık sözünün arkasında durmadı. Uzun süredir Karamürsel Belediyesi'nde görev yapan İbrahim Kınalı isimli emekçinin işine son verildi. İki yıl önce dünya evine giren Kınalı, işten çıkarıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Kınalı'nın işten çıkarılması sosyal medyada geniş yankı buldu.

Yine Karamürsel Belediyesi'nde Köyler Koordinatörü ve eski meclis üyesi Halil Yardım'ın da işine son verildi. Sosyal medyada çok sayıda kişi, Başkan Çalık'a verdiği sözleri tutmadığı için eleştirilerde bulundu. Belediyede kıyım korkusu yaşayan işçiler endişeli.



ABBAS ÇAKAR