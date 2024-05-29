Meral Akşener nerede olduğu ortaya çıktı!

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in Sapanca'daki çiftliğinde ailesiyle birlikte zaman geçirdiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet'in aktardığına göre, cep telefonunu kapatarak teknolojiden uzaklaştığı öğrenilen Meral Akşener, teknoloji detoksu yapıyor. Yakın dostlarının bile ulaşamadığı Akşener'in yaklaşık bir-iki ay sonra yeni bir hat almayı ve sadece belirli kişilere numarasını vereceği belirtiliyor.