Sahipsiz, saldırgan ve dövüşçüler uyutulacak

Yeni Şafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre;

"Başıboş köpek tasarısı" olarak bilinen yasal düzenlemenin detayları netleşiyor. Taslak metinde, saldırgan ya da saldırganlaşan köpek türlerinin yanı sıra, genelde dövüş amacıyla farklı ırkların karışımı sonucu türetilen köpeklerin de uyutulması yer alıyor. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı düzenlemede, anatomisiyle oynanmış türler yer alacak. Cesaretiyle bilinen "Teriyer" ve asırlar önce İngiltere'de boğa ve ayı dövüşleri için türetilmiş bir ırk olan "Amerikan Pitbull Teriyeri" gibi türlerin uyutulması planlanıyor.

SAHİPLENİLMEYEN UYUTULACAK

Bu köpeklerin sokaklarda çete halinde başıboş şekilde gezmelerine izin verilmeyecek, ülke genelinde satışı ve sahiplendirilmesi sıkı tedbirlere bağlı olacak. Türü itibarıyla saldırganlığı ile bilinen "Labrador", "Coker Spaniel", "Alaska Kurdu" ve "Saint Bernard" gibi köpek ırklarının sahiplendirilmesi özel şartlara bağlanacak. Bu ırklara mensup köpeklerin sokaklarda başıboş gezmelerine izin verilmeyecek. Başıboş olduğu tespit edilen bu türler sahiplendirilememesi halinde uyutulacak.

DÖVÜŞ KÖPEKLERİNE ÖNCELİK

Bunların yanı sıra dövüş amacıyla oluşturulmuş "Amerikan Bulldog" ve "Teriyer" türlerinin sahiplendirilmesi de zorlaştırılacak. Bu hayvanların satışı yasaklanacak ya da izne tabi hale getirilecek. Bu hayvanlardan edinenler düzenli takibe alınacak. Bu kapsamda "Amerikan Bulldog" ve "Teriyer" türleri başta olmak üzere "Bull Teriyer", "Amerikan Bull", "Rottwiler", "Doberman" gibi hayvan dövüşleri için türetilen köpekler sokaklarda asla başıboş gezemeyecek. Bu türlerin uyutulması sağlanacak.

Bu kez çocuk parkında saldırdı

Köpek saldırısı haberlerine yenileri eklendi. Sivas'ta 13 yaşındaki bir çocuk, evinin önündeki parkta oynarken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Bacağı ve sırtından yaralanan E.Karakoç, abisinin müdahalesiyle canını zor kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan küçük çocuk tedavi altına alındı. Çocuğun ailesi duruma tepkili. Sokağa çıkamaz hale geldiklerini söyleyen baba Ömer Karakoç, defalarca şikayet etmelerine rağmen belediyenin hiçbir tedbir almadığını kaydetti. Karakoç, "Kardeşi yetişmese yüzünü de parçalayabilirdi. Bizim mahallede akşamları insandan çok köpek var. Buna artık bir önlem alınmalı" dedi.

Bir köpek saldırısı haberi de Diyarbakır'dan geldi. Dicle'ye bağlı kırsal Uğrak Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Zülfiye Aydın'a, evinin önünde sahipsiz köpekler saldırdı. Mahallelinin güçlükle kurtardığı kadın kolundan yaralandı. Yaşlı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Köpeğe çarpmasın diye refüje kırdı: 3 yaralı

Sahipsiz sokak köpekleri, insanlara sadece ısırarak zarar vermiyor. Birçoğu, trafik kazalarına da neden oluyor. Afyonkarahisar-Kütahya Karayolu'nda seyreden H.İ.K. idaresindeki 26 PY 275 plakalı otomobilin önüne aniden bir köpek çıktı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç refüje devrildi. Araçtaki 3 kişi yaralandı.