İletişim Başkanı Altun: Türkiye düşmanı teröristlerle mücadele etmeye devam edeceğiz
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'de FETÖ'cülerin saldırısına uğrayan Türk gazeteciye Yunus Paksoy'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Altun, "Dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye düşmanı teröristlerle mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk gazeteciye yapılan saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Altun, "Gazetecilik mesleğini icra ederken bir FETÖ mensubu tarafından saldırıya uğrayan gazeteci Yunus Paksoy'a en samimi geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.
Altun, "Bu alçakça saldırıya karışanların hak ettiği cezayı alması için ABD'li merciiler nezdinde her türlü adımı atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.
"Hakikatperver gazetecilere şükran borçluyuz"
Fahrettin Altun, dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye düşmanı teröristlerle mücadele etmeye devam edileceğini belirtti.
"Hakikatperver gazetecilere bu mücadeleye omuz verdikleri için şükran borçluyuz." dedi.
CNN Türk muhabirine saldırı
CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Paksoy, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı örgüt merkezinin önünden televizyon yayını yaparken saldırıya uğramıştı.
Canlı bağlantı sırasında gerçekleşen saldırı nedeniyle Paksoy'un televizyon yayını kesilmişti.
SUV tipi aracını önce Paksoy'un üzerine sürdüğü görülen saldırganın daha sonra araçtan inerek Paksoy'a fiziki müdahalede bulunduğu, saldırı nedeniyle cihazlar yere düşerken, canlı yayının da kesildiği görülmüştü.
Daha sonra tekrar yayına bağlanan Paksoy nefes nefese olayı anlatarak, "Gözlüğüm ve telefonum uçtu, saldırıya uğradım. Gömleğim yırtıldı. Şu an aracıma girdim, polisi aradım, birazdan burada olacaklar, şikayetçi olacağım. Ne olursa olsun burada kimseye dokunma hakkınız yok." ifadelerini kullanmıştı.
Gazetecilik mesleğini icra ederken bir FETÖ mensubu tarafından saldırıya uğrayan CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'a en samimi geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 1, 2024
Sayın Paksoy ile maruz kaldığı alçak saldırı sonrası görüşmemde de kendisine belirttiğim üzere,.