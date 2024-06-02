İletişim Başkanı Altun: Türkiye düşmanı teröristlerle mücadele etmeye devam edeceğiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk gazeteciye yapılan saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Altun, "Gazetecilik mesleğini icra ederken bir FETÖ mensubu tarafından saldırıya uğrayan gazeteci Yunus Paksoy'a en samimi geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Altun, "Bu alçakça saldırıya karışanların hak ettiği cezayı alması için ABD'li merciiler nezdinde her türlü adımı atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

"Hakikatperver gazetecilere şükran borçluyuz"

Fahrettin Altun, dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye düşmanı teröristlerle mücadele etmeye devam edileceğini belirtti.

"Hakikatperver gazetecilere bu mücadeleye omuz verdikleri için şükran borçluyuz." dedi.

CNN Türk muhabirine saldırı

CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Paksoy, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı örgüt merkezinin önünden televizyon yayını yaparken saldırıya uğramıştı.

Canlı bağlantı sırasında gerçekleşen saldırı nedeniyle Paksoy'un televizyon yayını kesilmişti.

SUV tipi aracını önce Paksoy'un üzerine sürdüğü görülen saldırganın daha sonra araçtan inerek Paksoy'a fiziki müdahalede bulunduğu, saldırı nedeniyle cihazlar yere düşerken, canlı yayının da kesildiği görülmüştü.

Daha sonra tekrar yayına bağlanan Paksoy nefes nefese olayı anlatarak, "Gözlüğüm ve telefonum uçtu, saldırıya uğradım. Gömleğim yırtıldı. Şu an aracıma girdim, polisi aradım, birazdan burada olacaklar, şikayetçi olacağım. Ne olursa olsun burada kimseye dokunma hakkınız yok." ifadelerini kullanmıştı.