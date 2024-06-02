Memur ve emeklinin gözü enflasyon verisinde

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü zam oranına çevrildi. Mayıs ayı enflasyonu ile birlikte yılın ilk beş ayına dair veriler belli olacak. TÜİK, emekli ve memurlar tarafından beklenen enflasyon verisini, bugün saat 11.00'de açıklayacak.

Ekonomistlerin enflasyon beklentisi

AA Finans'ın mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi,15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,04 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,85, en yüksek yüzde 3,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 69,80 olan yıllık enflasyonun yüzde 74,89'a çıkacağı öngörülüyor.

Açıklanacak olan mayıs ayı enflasyonuyla birlikte memur ve emeklilerin yılda 2 kez aldığı toplu sözleşme zammına ek olarak 5 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor. Yılın ilk 4 ayında enflasyon yüzde 18.72 olarak gerçekleşmişti.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16 ve nisan ayı için 3,18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.