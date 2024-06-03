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Memurlar için ne kadar enflasyon farkı oluştu?... İşte detaylar

Kamu personelinin aldığı yüzde 15'lik 2024 yılı toplu sözleşme zammı eridi. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayında enflasyon toplamda yüzde 22,72 çıktı. Memurlar için yüzde 6,7 enflasyon farkı oluştu.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 03 Haziran 2024 10:09, Son Güncelleme : 03 Haziran 2024 10:23
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Kamu personeli 2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15 zam almıştı. Bunun dışında kalan diğer zam 2023 yılından hak edilen enflasyon farkı idi. Bu nedenle, zam hesaplamasında yüzde 15 dikkate alınmaktadır.

Kamu personeli 2023 yılının ikinci yarısı için yüzde 29,78 enflasyon farkı almıştı.

TÜİK, 2024 yılı Ocak ayında enflasyonu yüzde 6,7, Şubat ayında yüzde 4,53, Mart ayında yüzde 3,16, Nisan ayında yüzde 3,18, Mayıs ayında da yüzde 3,37 olarak açıkladı. 5 aylık enflasyonun rakamlarına göre, kamu personelinin aldığı zam da erimiş oldu.

Yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı geçildi. Yüzde 6,7 enflasyon farkı oluştu.

Haziran enflasyonu çıkacak enflasyon farkını da netleştirecek.

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Edip Üzen

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