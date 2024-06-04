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1 işçinin öldüğü madendeki göçüğe dair Validen açıklama

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Gelik Müessesesi'ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçiden 1'i yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Haziran 2024 16:21, Son Güncelleme : 04 Haziran 2024 16:25
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Gelik beldesindeki maden ocağının eksi 360 kotunda göçük meydana geldi. İşçilerden Tevfik Soy ve Harun Kara göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu göçükten çıkarılan madenciler Soy ve Kara, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soy, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Madenci Kara'nın, hastaneye kaldırılmadan önce arkadaşını kurtarma çalışmalarına katıldığı öğrenildi.

- Vali Hacıbektaşoğlu'nun açıklaması

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, hastaneye gelerek, hayatını kaybeden Soy'un ailesine başsağlığı diledi, yaralı işçinin durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, göçüğün saat 12.15 sıralarında meydana geldiğini belirterek, "Tevfik Soy isimli işçimiz göçük altında kaldı. Bel bölgesinden aşağısı. İlk göçük anından itibaren bilinci kapalıydı. Olay yerindeki arkadaşları ve diğer ekipler, anında müdahale etti. Saat 13.50 sıralarında göçükten çıkardılar." diye konuştu.

Kurtarma çalışması devam ederken sağlık ekiplerinin de ocağa indiğini aktaran Hacıbektaşoğlu, "Onlar da müdahalelerine devam etti. Göçükten çıkartıldıktan sonra ambulansta ve hastanede müdahaleler devam etti. Maalesef kurtaramadık. Tevfik Soy isimli kardeşimiz vefat etti, şehit oldu. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, arkadaşlarına ve madencilerimize başsağlığı diliyoruz. Diğer arkadaşlarımızın durumu iyi. Büyük geçmiş olsun." diye konuştu.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu da kömür üretimi sırasında yaşanan kazada hayatını kaybeden Tevfik Soy'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve madenci camiasına başsağlığı diledi.

Mutlu, kazaların yaşanmaması için elden gelenin yapıldığını ancak doğayla mücadele ederken bazen bu tür olayların meydana geldiğini anlatarak, "Kardeşimizi kaybetmenin acısı içerisindeyiz. Ülkemizin, milletimizin, madenci camiasının, sınıfımızın başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin." ifadesini kullandı.

Göçükte yaşamını yitiren Soy'un evli ve iki çocuk babası olduğu, 2019 yılında kurumda işbaşı yaptığı öğrenildi.

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