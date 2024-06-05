Borsa ve kripto kazançlarından vergi alınacak mı?

Şimşek, Uluslararası Yatırımcılar Derneğinin (YASED) "Küresel Yatırım Günleri" programında, gazetecilerin borsa ve kripto varlıklarından elde edilen kazançların vergilendirilmesine dönük çalışma olup olmadığına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Bakan Şimşek, şöyle konuştu:

"Oran konusunda yorum yapmam doğru olmaz. Çünkü o Meclisimizin takdirinde olan bir konu. Gündemimiz daha çok vergide adalet ve etkinlik. Bu çerçevede vergilendirilmemiş bir alan bırakmama gibi bir hedefimiz var. Dolayısıyla burada biz daha çok kripto varlıklar ve borsa için... Şöyle söyleyeyim, kazanç üzerinden bir vergilemeyi şu anda gündemimize almadık. Daha çok işlem bazında, çok sınırlı belki bir ücret, bir vergileme söz konusu olabilir ama Yüce Meclisimizin takdirinde olan konular... Bu aşamada benim daha fazla bir şey söylemem doğru olmaz."