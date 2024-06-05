QS 2025'te ilk 500'e giren üniversite sayısı 5'e çıktı

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; dünyada önde gelen 5 bin 663 üniversitenin değerlendirildiği ve 1503 üniversitenin sıralandığı QS 2025 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda Türkiye'den 25 üniversite yer aldı. Bu yılki sıralamada ilk 500'e giren Türk üniversitelerinin sayısı 3'ten 5'e çıktı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 285'inci, İstanbul Teknik Üniversitesi 326'ncı, Koç Üniversitesi 401'inci, Boğaziçi Üniversitesi 418'inci ve Bilkent Üniversitesi 477'nci oldu.

İlk binde yer alan üniversite sayısı 10'dan 11'e yükseldi. Sabancı Üniversitesi 516'ncı olarak ilk 500'e yaklaşırken, İstanbul Üniversitesi 621-630, Hacettepe Üniversitesi 641-650, Ankara Üniversitesi 801-850, Yıldız Teknik Üniversitesi 851-900, Gazi Üniversitesi 901-950 bandında yer aldı. Ege Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi 1001-1200 bandında, Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Süleyman Demirel Üniversitesi 1201-1400 bandında, Akdeniz Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi 1400+ bandında yer alarak sıralamaya girmeyi başaran diğer üniversiteler oldu.

Türkiye, üniversitelerinin sıralamada gösterdiği genel gelişime göre dünyada ilk 5 ülke arasında yer almayı başardı. QS'nin Türkiye raporuna göre, Türkiye'nin akademik itibar ve işveren itibarı puanları yükseldi. Türk yükseköğretiminin ve Türk üniversitelerinin bilimsel araştırmalarının küresel tanınırlığı arttı. Geçen yıl ilk binde yer alan tüm Türk üniversiteleri sıralamalarda daha yukarı tırmandı. Geçen yıl sıralamaya giren Türk üniversitelerinden hiçbiri bulunduğu sıranın altına düşmezken, 15 üniversite konumunu iyileştirdi, 10 üniversite ise konumunu korudu.

'HİÇBİR BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR'

YÖK Başkanı Erol Özvar, YÖK'ün en önemli misyonunun Türk üniversitelerinin ulusal ve uluslararası rekabet gücünü, uluslararası görünürlüğünü ve saygınlığını artıracak her türlü tedbiri almak olduğunu belirterek, "YÖK ve üniversiteler olarak son dönemde kalite odaklı yaklaşımımızın ve çalışmalarımızın meyvelerini vermeye başladığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Bu sonuçlar, üniversitelerimizle birlikte son 3 yıldır uyguladığımız planlı bir stratejinin ürünüdür. Devletimizin üst düzey politika belgeleri arasında yer alan 12'nci Kalkınma Planı'nda, 2024-2028 Plan döneminde 10 üniversitemizin ilk 500'e girme hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Üniversitelerimizin artan performansı, inşallah bu hedefimize ulaşacağımızı gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Sıralamada yer alan Türk üniversitelerinden hiçbirinin bir önceki yıla göre sıralamadaki konumunu kaybetmemesinin, 15 üniversitenin konumunu iyileştirmesinin en güzel gelişmelerden biri olduğunu ifade eden Özvar, "Bu sonuç bize sıralamalardaki yükselişin birkaç üniversitemizle sınırlı olmadığını, tüm yükseköğretim sistemimizin bir yükseliş eğiliminde olduğunu gösteriyor" dedi.