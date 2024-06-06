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Merkez Bankası rezervleri 143,6 milyar dolara çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 31 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 406 milyon dolar artarak 143 milyar 648 milyon dolara çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Haziran 2024 15:05, Son Güncelleme : 06 Haziran 2024 15:28
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Merkez Bankası rezervleri 143,6 milyar dolara çıktı

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 31 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 144 milyon dolar artışla 83 milyar 909 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 24 Mayıs'ta 82 milyar 765 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 264 milyon dolar yükselişle 59 milyar 476 milyon dolardan 59 milyar 740 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 31 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 406 milyon dolar artarak 142 milyar 242 milyon dolardan 143 milyar 648 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299
29.09.202340.62981.575122.203
27.10.202344.14882.412126.560
24.11.202345.49690.997136.493
22.12.202347.89697.557145.453
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
24.05.202459.47682.765142.242
31.05.202459.74083.909143.648

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