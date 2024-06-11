Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özel görüşmesi bugün olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesi bugün saat 16.00'da CHP Genel Merkezi'nde olacak.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 11 Haziran 2024 07:42, Son Güncelleme : 11 Haziran 2024 07:36
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özel görüşmesine ilişkin bilgilendirme yapmıştı.
Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel'i bugün saat 16.00'da CHP Genel Merkezi'nde iadeiziyarette bulunacağını duyurmuştu.
İlk görüşme 2 Mayıs'ta gerçekleşmişti
Erdoğan ve Özel ilk görüşmelerini 2 Mayıs'ta gerçekleştirmişti. Erdoğan, Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde ağırlamıştı. Kabulde, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile Elitaş da yer almıştı.