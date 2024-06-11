Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özel görüşmesi bugün olacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özel görüşmesine ilişkin bilgilendirme yapmıştı.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel'i bugün saat 16.00'da CHP Genel Merkezi'nde iadeiziyarette bulunacağını duyurmuştu.

İlk görüşme 2 Mayıs'ta gerçekleşmişti

Erdoğan ve Özel ilk görüşmelerini 2 Mayıs'ta gerçekleştirmişti. Erdoğan, Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde ağırlamıştı. Kabulde, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile Elitaş da yer almıştı.