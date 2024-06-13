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Bayram fırsatçısına geçit yok! Denetimler sıkılaştırıldı

Bayram öncesi Ticaret va Tarım Bakanlıkları denetimleri sıkılaştırdı. Gıda işyerlerine etiket ve fiyat denetimleri yapılıyor. Tarım Bakanlığı ekipleri de hayvan pazarlarını kontrol ediyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 13 Haziran 2024 08:12, Son Güncelleme : 13 Haziran 2024 08:15
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Bayram fırsatçısına geçit yok! Denetimler sıkılaştırıldı

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Kurban Bayramı'na sayılı günler kala çarşı-pazar hareketlendi. Ticaret Bakanlığı da bayram öncesi temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat ve etiket denetimlerini hızlandırdı.

Ticaret İl Müdürlükleri ekipleri 81 ilde saha denetimi yapıyor. Özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketlerin incelendiği denetimlerde, ürünlerin etiket ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatına bakılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de kurban satış pazarlarında denetim ve kontroller yapıyor. Hayvan pazarına getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvan Sağlığı Şubesi veteriner hekimleri tarafından denetimden geçiriliyor.

Denetimlerde, satışa sunulan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sağlık kriterlerine uygunluğuna bakılıyor. Küpeli hayvan alınıp satılması konusunda satıcılara uyarıda bulunuluyor. Belediyelere bağlı kurbanlık hayvan satış noktalarında sivrisinek, karasinek ve kene gibi haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıyor.

SOKAKTA KESENE CEZA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da Kurban Bayramı süresince özellikle kurban satış ve kesim yerlerinde tedbirleri artırdı. Umuma açık alanlarda kurban kesenlere ve atıklarını çevreye bırakanlara 4 bin 810 liralık cezai işlem uygulanacak.

Kurban kesim noktalarında belirlenen yasaklara riayet etmeyen ve önlem almadan kurban atıklarını çevreye bırakan tesislere ise toplu kesimler için 464 bin 585 lira ceza kesilecek. Bu fiilin konutlarda görülmesi halinde ise ceza tutarı 11 bin 540 lira olacak.

Kurban kesimi sonucu oluşan atıkların, sızdırmaz, dayanıklı ve yüksek yoğunluklu siyah polietilen torbalara, torba hacminin üçte ikisini geçmeyecek şekilde konulması gerekiyor. Torbalar, ağzı iyice kapatılıp bağlanarak, Kurban Bayramı süresince düzenli hizmet verecek belediye temizlik ekiplerine teslim edilecek.

4.4 MİLYON KURBANLIK HAYVAN HAZIR

TBMM Genel Kurulu'nun önceki gün yapılan toplantısında tarım politikaları ve vatandaşın kurban ihtiyacı ele alındı. AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, 2023 yılı Kurban Bayramı'nda 846 bin büyükbaş, 2 milyon 772 bin küçükbaş hayvan kesildiğini hatırlatarak, "Bu yıl 1 milyon 71 bin büyükbaş ve 3 milyon 300 bin küçükbaş kurbanlık hayvan mevcudu bulunuyor.

Kurbanlık sayımızın geçtiğimiz yıllarla kıyasladığında yeterli olduğunu görmekteyiz" diye konuştu. Kılıç, son 22 yılda büyükbaş sayısının yüzde 67, küçükbaş sayısının yüzde 64 arttığını belirterek, "Avrupa ülkeleri arasında toplam hayvan varlığı sayısında lider konumdayız. Kırmızı et, süt, kanatlı et, yumurta, bal üretimimizde ciddi anlamda artışlar meydana gelmiştir" mesajı verdi.

2024'te tarımda yapılacaklarını da anlatan Kılıç, şöyle dedi: "Yeni destekleme modeli, üretim planlaması, hastalıklarla aktif mücadele, yol kontrol noktaları, hastalıktan ari işletmelerin artırılması, ulusal ıslah eylem planıyla hayvandan maksimum verim hedeflenmektedir" dedi.

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