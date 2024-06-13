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Bakan Yerlikaya: 2023'te bin 22 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 1 yılda 585 organize suç örgütünün çökertildiğini ve 106 milyar lira değerinde mal varlığına el konulduğunu açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Haziran 2024 10:20, Son Güncelleme : 13 Haziran 2024 11:52
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Bakan Yerlikaya: 2023'te bin 22 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

BAYRAM TATİLİ TEDBİRLERİ

Kurban Bayramı tatili boyunca günlük 37 bin 810 olmak üzere, toplam 66 bin 92 personelin görev yapacağını açıklayan Yerlikaya, "1063 radar, 290 ortalama hız ihlal tespit sistemi, 318 elekronik denetim sistemi 24 saat esaslı çalışacak." dedi.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE

Bakan Yerlikaya, son 1 yılda 585 organize suç örgütünün çökertildiğini belirterek şunları söyledi:

"1 yılda organize suç örgütlerine yönelik 1451 operasyon yapıldı, 10 bin 285 kişi gözaltına alındı, 3 bin 891'i tutuklandı, 585 organize suç örgütü çökertildi. 106 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu."

"BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILIM 2023'TE 56'YA DÜŞTÜ"

Bölücü terör örgütüne katılım 2023'te 56'ya düştüğünü ifade eden Yerlikaya, "1 yılda PKK/KCK terör örgütüne yönelik 31 bin 994 operasyon yapıldı, 1022 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

"1 YILDA 119'U BOMBALI OLMAK ÜZERE 160 TERÖR EYLEMİ ÖNLENDİ"

1 yılda FETÖ'ye yönelik 5 bin 543, DAEŞ'e yönelik 1607, sol terör örgütlerine yönelik 614 operasyon yapıldığını ve 49 üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini de açıklayan Bakan Yerlikaya, "1 yılda 119'u bombalı olmak üzere 160 terör eylemi önlendi." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 1 yılda uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik 44 bin 937, kullanıcılara yönelik 246 bin 491 operasyon yapıldığını da bildirdi.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Siber suçlarla mücadelede de 1 yılda 209 bin 414 sosyal medya hesabının incelendiğini belirten Yerlikaya, "39 bin 671 hesabın terörle iltisaklı olduğu tespit edildi, bunlardan 297'si tutuklandı." dedi.

"1 YILDA 191 BİN 450 DÜZENSİZ GÖÇMENİN SINIRDAN GEÇİŞİ ENGELLENDİ"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, son 1 yılda 103 bin 45 Suriyelinin gönüllü şekilde ülkesine döndüğünü, 2016-2024 arasında dönüş yapanların sayısının toplam 658 bin 463 olduğunu bildirdi.

1 yılda 191 bin 450 kaçak göçmenin sınırdan geçişinin engellendiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, Türkiye'de 3 milyon 114 bin 99 geçici koruma altında Suriyeli, 1 milyon 125 bin 623 ikamet izni, 234 bin 528 uluslararası koruma altında olmak üzere toplam 4 milyon 474 bin 250 yasal kalış hakkı olan yabancı bulunduğunu söyledi.

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