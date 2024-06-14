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Yangında yürek yakan görüntü: Koyun sürüsü alevlerin arasında kaldı

Denizli'nin Babadağ ilçesinde 1 mahallenin tahliye edildiği orman yangınında, onlarca hayvan telef oldu. Alevlerin arasında kalan sürünün görüntüsü yürekleri sızlattı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Haziran 2024 21:58, Son Güncelleme : 14 Haziran 2024 23:42
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Denizli'nin Babadağ ilçesinde bugün öğle saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangının Mollaahmet, Yeniköy ve Kelleci mahallelerindeki yerleşim alanlarını tehdit etmeye başlaması üzerine bin nüfuslu Mollaahmet Mahallesi'nin tahliyesine başlandı. Zaman zaman etkili olan kuvvetli rüzgar mücadeleyi zorlaştırdı.

Yaklaşık 10 saattir devam eden yangınlarda, onlarca hektar ormanlık arazinin yanı sıra yayla evleri, hayvan barınakları, onlarca küçükbaş ve binerce yaban hayvanı telef oldu. Yangına yaylada yakalanan bir koyun sürüsü de alevlerin arasında kaldı. Sürünün çobanları canlarını son anda kurtarabilirken, sürünün büyük bir bölümü yangında telef oldu. Alevlerin uzaklaşmasının ardından sürünün son görüldüğü noktaya gelen çobanlar, karşılaştıkları işler acısı manzarayı cep telefonuyla görüntüledi. Telef olan ve can çekişen hayvanların görüntüleri yürekleri sızlattı.

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