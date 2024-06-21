'Fiş almayayım indirim yap' dönemi kapanıyor
'Fiş almayayım indirim yap' dönemi kapanıyor
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 865 arsayı satışa çıkarıyor
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 865 arsayı satışa çıkarıyor
Diyarbakır ile Mardin arasındaki yangında can kaybı arttı
Diyarbakır ile Mardin arasındaki yangında can kaybı arttı
Emeklilere YHT indirimi: 62 bin kişi indirimden faydalandı
Emeklilere YHT indirimi: 62 bin kişi indirimden faydalandı
Net rezervlerde iyileşme sürüyor
Net rezervlerde iyileşme sürüyor
Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kutsal topraklarda yeni uygulama
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kutsal topraklarda yeni uygulama
Yılmaz'dan vergi reform paketi ile ilgili açıklama
Yılmaz'dan vergi reform paketi ile ilgili açıklama
Bayram tatilinin ilk 6 gününde yaşanan kazalarda 49 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilinin ilk 6 gününde yaşanan kazalarda 49 kişi hayatını kaybetti
Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
Konya'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi öldü
Konya'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi öldü
'Fiş almayayım indirim yap' dönemi kapanıyor: 30 bin TL ceza kesilecek
'Fiş almayayım indirim yap' dönemi kapanıyor: 30 bin TL ceza kesilecek
Ayçiçek yağının fiyatı arttı raflara yansıması bekleniyor
Ayçiçek yağının fiyatı arttı raflara yansıması bekleniyor
Kiralık araması arttı fiyatlar canlandı
Kiralık araması arttı fiyatlar canlandı
Üreticide fiyat düştü, marketler direniyor
Üreticide fiyat düştü, marketler direniyor
Türkiye'de yılın ilk 5 ayında 27,6 bin elektrikli araç satıldı
Türkiye'de yılın ilk 5 ayında 27,6 bin elektrikli araç satıldı
Kavurucu sıcaklar daha ne kadar devam edecek?
Kavurucu sıcaklar daha ne kadar devam edecek?
Diyanet'ten 'Amerika Diyanet Merkezi' ile ilgili iddialara açıklama
Diyanet'ten 'Amerika Diyanet Merkezi' ile ilgili iddialara açıklama
Mekke'de aşırı sıcaklardan binden fazla hacı hayatını kaybetti
Mekke'de aşırı sıcaklardan binden fazla hacı hayatını kaybetti
Konya'da feci kaza: Polis memuru ve eşi ile birlikte 4 kişi öldü
Konya'da feci kaza: Polis memuru ve eşi ile birlikte 4 kişi öldü
İBB, Halk Ekmek'e yüzde 60 zam yaptı
İBB, Halk Ekmek'e yüzde 60 zam yaptı
Bakanlık '19 KİT'in özelleştirileceği ve satılacağı' iddialarını yalanladı
Bakanlık '19 KİT'in özelleştirileceği ve satılacağı' iddialarını yalanladı
4 milyon emekli çalışıyor: Primlerin emeklilere geri dönüşü sağlanmalı
4 milyon emekli çalışıyor: Primlerin emeklilere geri dönüşü sağlanmalı
Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Gelecek yıl 10'lu seviyelere düşebilir
Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Gelecek yıl 10'lu seviyelere düşebilir
Akaryakıt zamları ertelendi
Akaryakıt zamları ertelendi
Yeni vergilerde sona doğru: İşte düzenlemenin ayrıntıları
Yeni vergilerde sona doğru: İşte düzenlemenin ayrıntıları
Rekabet soruşturmalarına süre ayarı geldi
Rekabet soruşturmalarına süre ayarı geldi
Hazine açıkladı: Mayıs ayında bütçe fazla verdi
Hazine açıkladı: Mayıs ayında bütçe fazla verdi
FETÖ'den Biden'a mektup iddiası
FETÖ'den Biden'a mektup iddiası
Bayram tatilinin 5 günlük kaza bilançosu: 36 ölü, 6 bin 550 yaralı
Bayram tatilinin 5 günlük kaza bilançosu: 36 ölü, 6 bin 550 yaralı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

'Fiş almayayım indirim yap' dönemi kapanıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelir artırıcı düzenlemeler kapsamında fiş ve fatura gibi belgeleri düzenlemeyenlerle bu belgeleri almayanlara ağır yaptırımlar getirerek, kayıt dışı ticareti azaltmayı öngörüyor.

Haber Giriş : 21 Haziran 2024 17:51, Son Güncelleme : 21 Haziran 2024 17:53
Yazdır
'Fiş almayayım indirim yap' dönemi kapanıyor

Ekonomi'den Hüseyin Gökçe'nin haberine göre; bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı öneriler arasında toplumun tamamını ilgilendiren alışverişte belge düzenlemesi dikkat çekiyor.

Fiş almayan da özel usulsüzlük cezası ödeyecek

Halen fatura ve fiş gibi belgeleri düzenlemeyenlere tutarın yüzde 10'u kadar ve en az 3 bin 400 lira tutarında özel usulsüzlük cezası uygulanıyor. Alıcının mükellef değil de tüketici olması halinde ceza 1/5 oranında uygulanıyor.

GİB yeni dönemde hem alıcı hem de satıcılara uygulanan cezanın artırılmasını öngörüyor. Bu kapsamda satıcılar yönünden belge düzenine uyulmadığı durumda birinci tespitte ceza tutarının 3 bin 400 liradan asgari 30 bin liraya yükseltilmesi öneriliyor. Eğer satış bedeli yüksek ise düzenlenmeyen tutarın yüzde 30'u kadar özel usulsüzlük cezası uygulanacak.

Ancak alıcılar 5 gün içinde belge düzenlenmemesini GİB'e bildirmesi halinde cezadan kurtulacak.

Hesabını başkasına kullandırana 20 milyon liraya kadar ceza

Yaptığı satışları şirket hesabı yerine ailesi veya başkasının IBAN hesaplarına havale yaptırarak tahsil eden şirketler ile kendisine ait hesabı bunlara kullandıranlara da ağır yaptırımlar geliyor.

Her iki kesime de asgari 30 bin lira-azami 20 milyon lira olmak üzer işleme konu tutarın yüzde 10'u kadar ayrı ayrı özel usulsüzlük cezası kesilecek.

POS cihazını başkasına kullandırana 90 bin lira

Öte yandan son dönemlerde sıkça gündeme gelen başkasına ait POS cihazını kullananlar ile POS cihazını başkasına kullandıranlara da ağır yaptırımlar öngörülüyor. Bu kapsamda mükellefiyet türüne göre her iki tarafa da 22 bin liradan başlayıp 90 bin liraya kadar çıkan miktarda özel usulsüzlük cezası kesilmesi planlanıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber