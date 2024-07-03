İstanbul polisinden helikopter destekli 'huzur' uygulaması
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde helikopter destekli "huzur'' uygulaması yaptı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2024 23:47, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2024 23:47
Ekipler, Beyoğlu Taksim Meydanı yakınında kontrol noktası oluşturdu. Şüpheli görülen araçları durdurarak arayan ekipler, sürücü ve yolculara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirdi.
Fatih Millet Caddesi ile Kadıköy Altıyol Kuşdili Caddesi'nde de uygulama yapıldı.
Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personelinin yanı sıra ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şube müdürlüklerine bağlı ekipler ile Özel Harekat polisleri katıldı.
Denetimlere narkotik köpeği ile polis helikopteri de destek verdi.