KPSS lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı

KPSS'nin tüm oturumlarında, emniyet dahil yaklaşık 300 bin görevli yer alıyor.

Adaylara, genel yetenek ve genel kültür testinde toplam 120 soruya karşılık 130 dakika süre verildi. Eğitim bilimleri testinde ise 100 dakika süre verilen adaylara 80 soru yöneltildi.

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