İstanbullulara uyarı! Önümüzdeki 4 gün şehir içinde dolaşmayın
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da önümüzdeki 4 gün içerisinde sıcaklığın 38-40 dereceye kadar çıkacağını kaydederek, "Bu süre içerisinde şehir içinde dolaşmayın" uyarısını yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Temmuz 2024 23:45, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2024 00:01
Prof. Dr. Orhan Şen, sıcak hava nedeniyle İstanbullulara uyarılarda bulundu. Hava durumuna ilişkin tahminleri paylaşan Şen, İstanbul'da sıcaklığın bugün 33 derece, önümüzdeki 4 gün 35-37 derece arasında olacağını ifade etti.
İstanbullulara "Bu süre içerisinde şehir içinde dolaşmayın" uyarısında bulunan Şen, sıcaklığın şehir içinde 38-40 dereceye kadar çıkacağını kaydetti.
"Nem akşam ve gece yüzde 90'a ulaşacak"
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyarılarına devam eden Şen, nemin öğlen saatlerinde yüzde 40, akşam ve gece ise yüzde 90'a ulaşacağını belirtti.
Gece en düşük sıcaklığın 25 derece olacağını ifade eden Şen, "Bu ciddi sağlık riski oluşturur" dedi.