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Erdoğan'a sunulacak emekli zammı seçenekleri!

En düşük emekli zammı yarın verilecek vergi paketine eklenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması beklenen zammın detaylarına ulaşıldı. İşte kulis detayları

Haber Giriş : 15 Temmuz 2024 18:00, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2024 18:10
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Erdoğan'a sunulacak emekli zammı seçenekleri!

AK Partili kurmaylar, en düşük emekli maaşlarında yapılacak zamma ilişkin üç alternatif ve mali raporu haftasonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundular. Bu akşam Erdoğan kararını verecek ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise yarın Vergi Paketi'nin detayları ile en düşük emekli maaşına yapılacak zammı açıklayacak. 40 maddelik Vergi Paketi de yarın Meclis'e sunulacak. Bunun 12 maddesinin vergiyle ilgili olduğu, kalanların ise teknik düzenlemeleri içerdiği kaydediliyor.

Gözler yarın AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in düzenleyeceği basın toplantısına çevrildi.

12 bin beklenen, 12 bin 500 TL Erdoğan onay verirse

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre; Erdoğan'a sunulan raporda; en düşük emekli maaşı alanlara; bin 500, 2 bin ve 2 bin 500 TL zam yapılması bu oranların bütçeye yükü kalem kalem anlatıldı. Yapılacak zammın ise Hazine'den karşılanacağı belirtiliyor.

SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı masadaki ilk seçenek 11 bin 500 TL. Ancak bu oranın zamma yansıması en az ihtimal olarak görünüyor.

En güçlü ihtimal 12 bin TL formülü. Eğer bu formül kabul görürse aylık bütçeye maliyeti yaklaşık 3 milyar TL, 6 aylık maliyeti ise 17 milyar TL yıllık ise 34 milyar TL olacak.

En düşük emekli maaşının 12.500 TL olması seçeneklerden birisi. Bu seçenekte olursa aylık bütçeye maliyeti yaklaşık 5.5 milyar TL, 6 aylık bütçeye 30 ile 32 milyar TL. Yıllık maliyeti ise 60 ile 64 milyar TL'yi bulması bekleniyor.

Zamdan yaklaşık bir milyon 610 bin kişinin yararlanması bekleniyor

AK Parti de ise beklentinin yapılacak zammın tüm emeklileri kapsaması yönünde. Kabineden bu karar çıkar mı? AK Partililere göre, 'çıkması lazım. Bu durumu seçmene anlatamayız. Ama bütçe de yeterli değil' değerlendirmeleri yapılıyor.

'Vergi Paketi yarın sunuluyor'

AK Partili kurmaylar uzun süredir kamuoyunda tartışılan vergi paketi çalışmasına son şeklini verdi. Kapsamlı bir vergi paketinin yeni yasama yılına bırakıldığı kaydedilirken, bugün sunulacak paketin içeriğinin daha dar olacağı vurgulanıyor.

40 maddelik vergi paketinde şu değişiklikler öngörülüyor:

Teklifle; asgari kurumlar vergisi ve asgari gelir vergisi uygulaması getiriliyor. Bu kapsamda; çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınacak.

Yurt dışı harç fiyatı yükseltiliyor. Başkasının POS cihazını ve IBAN'ını kullananlara para cezası yanı sıra özellikle belge düzeniyle ilgili çeşitli özel usulsüzlük cezalarını artıran hükümler de torbada yer alacak.

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