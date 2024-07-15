Erdoğan: 15 Temmuz ruhu asla karalanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Aziz milletim, yasama ve yürütme organlarımızın kıymetli temsilcileri, siyasi partilerimizin kıymetli genel başkanları, şehitlerimizin değerli yakınları, kahraman gazilerimiz kıymetli misafirler sizlerin kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesine milletin evine hepiniz hoş geldiniz. Anma toplantımıza katılımlarınız için sizlere şükranlarımızı sunuyorum.

Evet bugün milletimin zaferinin aziz milletimizin FETÖ'cü darbecilere karşı kuru elleriyle yazdı direniş destanının 8 yılını idrak ediyoruz. 15 Temmuz kıyamının 8 seneyi devriyesinde bu gazi mekanda ve 81 vilayetimizin tamamında birbirimize kenetlenmiş durumdayız.

Tıpkı 8 yıl önce olduğu gibi bugün de omuz omuzayız. Biriz, beraberiz. Genci yaşlısı, kadını erkeğiyle 85 milyon hepimiz tek yumruğuz.

Bu aziz milletin bir ferdi ve Türkiye Cumhurbaşkanı olarak karşımdaki bu muhteşem kardeşlik tablosundan duyduğum memnuniyeti öncelikle ifade etmek istiyor, bu muazzam birlik ve beraberlik için dosta güven düşmana korku veren bu dik duruşunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Kardeşlerim rabbimiz mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, zira onlar diridirler ancak siz bunu bilemezsiniz" buyuruyor manevi bakımdan böyle şerefli bir makama ulaşmak şehadetle müşerref olmak dünyada her kula nasip olmaz.

15 Temmuz gecesi darbeye direnen vatandaşlarımızdan 252 şehidimiz bu müjdeye mazhar oldu ve şehitlikle şereflendi. Şehitlerimizin yanı sıra 2740 insanımızda o gece yaralanarak gazi oldu.

Rabbim peygamberlikten sonra en yüce mertebe olduğu bildirilen kahramanların hepsinden razı olsun diyorum. Aynı şekilde her biri birer fedakarlık ve cesaret timsali olan gazilerimize de Mevla'dan hayırlı sağlıklı ve bereketli ömürler diliyorum.

Yine bu vesileyle o gece televizyondan yaptığımız çağrıya icabet ederken sokaklara meydanlara havalimanlarına akın eden, uçakların, helikopterlerin karşısına korkusuzca dikilen, kurşunlara karşı göğsünü siper eden ellerinde bayraklarıyla bir istiklal şöleni yazan tüm kardeşlerime şahsın ve milletimin adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Hainlerin başarısız milli iradenin muzaffer olması için tüm kalpleriyle dua eden yurt dışındaki vatandaşlarıma ve gönül coğrafyamızdaki milyonlarca Türkiye sevdalısı kardeşimize ve buradan ayrıca teşekkür ediyorum.

15 Temmuz gecesi darbeciler karşısında canlarını ortaya koyan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Emniyet primlerimizin ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın şerefli mensuplarına teşekkürlerimi iletiyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi o gece halkın meclisi olduğunu miilli iradenin temsilcisi olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Milletvekillerimiz savaş uçaklarının sonic patlamaları ve tepelerine yağan bombaları aldırmadan korkusuzca görevlerini yerine getirmişlerdir. 104 yıl önce 7 düvele direnerek galip gelen gazi meclis 15 Temmuz ihanetinde bu defa emperyalizmin kuklalarına durun demiştir.

O gece ikinci kez gazilikle şereflenen meclisimizin hangi siyasi partiden olursa olsun tüm değerli mensuplarına tekrar teşekkür ediyorum. Şüphesiz her toplumda kahramanlar gibi unutmayın korkaklar da bulunur.

Her millette vatanını canından çok sevenler gibi ruhlarını bir dolara satacak kadar ucuzlaşanlar da olabilir. 15 Temmuz'da ülkemiz içinden ve dışında sayıları çok sınırlı da olsa maalesef darbe girişiminin başarıya ulaşmasını isteyenler de vardı.

Tanklara selam duranları, darbecilere alkış tutanları, din görevlilerimize saldıranları ve FETÖ'cü hainlere destek verenleri bugün bir kez daha utançla hatırlıyoruz.

Yurt dışındaki şarlatandan emir alarak pis ellerini vatanımıza uzatan FETÖ'cü alçaklar, döktükleri kanla tarihimize kara bir leke olarak geçtiler.

Ülkemize, milletimize ve milli iradenin temsilcisi olan hükümetimize kast eden bu ihanet şebekesi, değil 8 yıl, 80 yıl sonra bile nefretle anılacak.

Şunun bilinmesinde fayda görüyorum yurt dışındaki şarlatandan emir alarak pis ellerini vatanımıza uzatan FETÖ'cü alçaklar döktükleri kanla tarihimize kara bir leke olarak geçtiler.

Modern dönem haşhaşilerini ne biz affedeceğiz ne de 252 evladını bir gecede kara toprağa veren milletimiz affedecektir.

Üzerinden 8 sene geçmesine rağmen acımız da öfkemiz de tazedir. FETÖ'yle ve vesayetle mücadele azmimiz ilk günkü kadar diridir, güçlüdür, ayaktadır.

FETÖ'cü alçakların kurduğu sinsi tuzaklara düşmeden, son darbeci de yargıya hesap verene kadar, inşallah bu süreci hassasiyetle yürüteceğiz.

1960'tan beri ülkemizde yapılan darbelerin arkasında kimin eli varsa, aynı 'üst akıl' 15 Temmuz ihanetinde de tüm unsurlarıyla devredeydi.

15 Temmuz'da ülkemizin nasıl bir badire atlattığını unutmamak ve milletimizin verdiği mücadeleyi unutturmamak, şehitlerimize vefa borcumuzun bir gereğidir.

Milletin sandıkta tecelli eden iradesine, Allah'ın izniyle gölge düşürmeyiz, leke sürdürmeyiz, kimsenin el uzatmasına müsaade etmeyiz.

Birilerinin '15 Temmuz kıyamına' çamur atma çabalarını ibretle ve üzüntüyle takip ediyoruz.

Her kim milletin zaferini küçümsüyorsa, 'tiyatro' diyerek bühtan ediyorsa, asıl amacı FETÖ'cü efendilerine diyet borcunu ödemektir.

Kimse kusura bakmasın adı, sanı, unvanı ne olursa olsun her kim 15 Temmuz'a laf söylüyorsa, hedefi millettir, demokrasidir, milletin sarsılmaz iradesidir.

Emellerine ulaşamadılar, inşallah hiçbir zaman da ulaşamayacaklar. O gecenin asıl kahramanı olan milletimiz iradesine sahip çıktığı gibi tarihe altın harflerle yazılan zaferine de sahip çıkacaktır.

O gece hemen yanı başımızda şehit düşenlerin fedakarlıklarını önemsiz göstermeye kimsenin gücü yetmez.

İnşallah biz de 15 Temmuz'un unutturulmasına da birilerinin istismar aracı haline gelmesine de müsaade etmeyeceğiz.

Her 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 85 milyon el ele, yürek yüreğe, gönül gönül vererek hem kahraman şehitlerimize yad edeceğiz, hem de bu önemli günü hakkıyla idrak edeceğiz.