Polisler 15 Temmuz şehitlerinin resimlerini göğüslerinde taşıdı

Bartın Valiliği tarafından hain darbe girişiminin 8. yıldönümünde Demokrasi ve Milli Birlik yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ın yanı sıra AkKParti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik, CHP'li Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, polis ve askeri erkan, kurum ve daire müdürleri, polisler, askerler, zabıtalar ve vatandaşlar katıldı.

Göğüslerine şehitlerin resimlerini yapıştırdılar

Bartın Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ile alanda görev alan 61 polis, törende hain darbe girişiminde şehit olan 62 emniyet personelinin resimlerini göğüslerine yapıştırdı. Yunus ve Şahin polisleri, sirenler çalarak ellerinde Türk bayrakları ile yürüyen protokol ve vatandaşların coşkusuna ortak oldu. Emniyet Müdürü Hayal ile polisler, göğüslerine yapıştırdıkları resimlerle Valilik önünden 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş güzergahında bulunan vatandaşlar da ellerinde Türk bayrakları ile yürüyenlere destek verdi.

Vali Nurtaç Arslan, sivilinden polis ve askerine kadar birlik ve beraberliği sağlayan Türkiye'yi hiçbir gücun yıkamayacağını söyleyerek, yürüyüşe katılan ve destek veren herkese teşekkür etti. Vali Arslan, "Bu ülke hiçbir zaman esaret altında kalmadı, bundan sonra da asla kalmayacak. Birlik beraberliğinden taviz vermeyecek. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece, kardeşlik ruhu ile hareket ettiğimiz sürece hiçbir ihanet şebekesi başarılı olamayacaktır" dedi.

Vali Arslan, 15 Temmuz şehitlerinin resimlerini göğsünde taşıyan Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ve polislere de destek vererek, "Maalesef 15 Temmuz 2016'da Özel Harekat Başkanlığımızda çok sayıda polisimizi şehit verdik. İl Emniyet Müdürümüz de Özel Harekat'tan geliyor. Bu vesileyle onları tekrar hatırlatmak istedi. Zaten şehitlerimizi hiçbir şekilde unutmuyoruz ama Özel Harekat polisi şehitlerini ayrıca hatırlatmak istemiş. Emniyet Müdürlüğümüzün çok güzel bir faaliyeti olmuş. Bu vesileyle bir kez daha tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Resimler ayrı bir anlam ve değer kattı"

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise, Fetullahçı Terör Örgütü'nün sadece güvenlik güçleri arasına yuvalanmış bir kısım terörist olduğunu vurgulayarak, güvenlik güçlerinin ekseriyatının ise vatanını, milletini çok seven bireyler olduğunu ifade etti. Polislerin göğüslerinde taşıdığı şehitlerin resimleri ile önemli bir mesaj verdiğini ifade eden Uzun, "O gün, bütün milletle birlikte çok büyük bir kısmı vatansever olan güvenlik güçlerimiz, emniyet teşkilatımız, jandarmamız, askerlerimiz, hepsi müthiş bir direniş gösterdiler. Alanda polislerimiz o gün şehit olan polislerimizin fotoğraflarını taşıdılar. O da ayrı bir anlam ve değer kattı. Hepsini rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ise, 15 Temmuz gecesi polislerin de şehit olduğunu hatırlatarak, "Polis arkadaşlarımız, 15 Temmuz şehidi polislerimizi anıyorlar. 15 Temmuz gecesi şehit olan 252 şehidimizden bazıları polislerimizdi, gazilerimiz de vardı. Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum, gazilerimize şifa diliyorum" şeklinde konuştu.

"İlelebet anılmaları lazım"

Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, darbe girişiminin olduğu 2016 yılında milletvekili olduğunu hatırlatarak, yaşananların ardından saldırıya uğrayan Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekat Başkanlığını ziyaret ettiklerini kaydetti. Başta şehit polisler olmak üzere tüm 15 Temmuz şehitlerinin ilelebet anılması gerektiğini vurgulayan Başkan Yalçınkaya, "Gerçekten o gece Ankara Emniyet Müdürlüğü binasında hem de Özel Harekat Başkanlığı'nda polislerimiz şehit oldu. O zaman ben milletvekiliydim. Oradaki vatan evlatları, bizlerin can ve mal güvenliğini sağlayan polislerimiz maalesef bu hain saldırıda şehit oldular. Görevini yapan bu insanlar, bizim için, vatan için, ülke için şehit oldular. İlelebet anılmaları lazım. Tüm emniyet güçlerimize, askerimize, Allah bundan sonra kötü günler göstermesin. Onların başarısı, ortaya koyacakları güçlerinin daha da artması isteğimiz. İnşallah bir daha böyle bir hadise yaşamayız" diye konuştu.

Yürüyüşün ardından 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliklerle anma programı devam edecek