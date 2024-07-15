15 Temmuz yürüyüşü yapan gruba havai fişekli saldırı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Yüksekova'da etkinlikler düzenlendi. Program ilk olarak Yüksekova Belediyesinin karşısında bulunan Selahaddin Eyyubi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisenin önünde başladı. Yürüyüş görkemli bir şekilde sürerken, Esentepe Mahallesi tarafında bir grup kimliği belirsiz kişilerce kalabalığa havai fişek atıldı. Güvenlik güçleri anında mahalleye girerek müdahalede bulunurken, yürüyüş devam etti. Ardından program okul bahçesine sürdü.