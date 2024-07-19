Aksaray'da ambulansın çarptığı bisikletteki çocuk öldü
Aksaray'da ambulansın çarptığı bisikletteki çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Temmuz 2024 17:53, Son Güncelleme : 19 Temmuz 2024 17:54
Bekleme noktasındaki görev yerine giden Furkan D. (26) idaresindeki ambulans, Taşpınar beldesinde, bisiklet kullanan Zeynep Çelebi'ye (11) çarptı.
Ağır yaralanan ve aynı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çelebi kurtarılamadı.
Sürücü Furkan D. ise polislerce gözaltına alındı.