Hükümlüler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle cezaevinde ilk müdahaleleri yapılan mahkumlar, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Honaz ilçesi Kocabaş Mahellesi'ndeki D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan tutuklu ve hükümlüler, dün öğlen yedikleri yemek sonrası rahatsızlandı.

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