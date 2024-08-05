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Bakan Yerlikaya: Ülkedeki düzenli göçmen sayısı 4 milyon 437 bin

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'deki düzenli göçmen sayısının bugün itibarıyla 4 milyon 437 bin olduğunu açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ağustos 2024 15:27, Son Güncelleme : 05 Ağustos 2024 15:28
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Bakan Yerlikaya: Ülkedeki düzenli göçmen sayısı 4 milyon 437 bin

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca parti genel merkezinde düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Programı'nda, "Sosyal Politikalar ve İnsan Hakları" konusunda sunum yaptı.

Göçün dünya döndükçe devam edecek bir kavram olduğunu belirten Yerlikaya, göçün kaynağından göçe hedef olan ülkelere göçmenlerin yolculuğuyla ilgili Türkiye gibi ülkelerde, girişlerinden tekrar ülkelerine dönüşlerine kadar hak, hukuk, insan hakları noktasında çok büyük sınavlar verildiğini söyledi.

Yerlikaya, "kıyıya bebekler vurmasın" diye çalıştıklarını vurgulayarak, "Dünyada 300 milyon göçmen var, büyük bir sayı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği diyor ki o 300 milyonun içerisinde zorla evinden edilenler 123 milyon. Yine 47 milyon koruma altındakiler. Ülkemizde düzenli göçmen sayısı bugün itibarıyla 4 milyon 437 bin. 3 milyon 103 bin geçici koruma altındaki Suriyeliler, 1 milyon 109 bin ikamet izni, 224 bin uluslararası koruma altındakiler." bilgisini verdi.

"3 milyon 103 bin Suriyelinin 729 bininin adresinde bulunmadığını gördük"

Düzenli ve düzensiz göçmenlerle ilgili rakamların her cumartesi Göç İdaresi Başkanlığı tarafından açık kaynaklara verildiğine işaret eden Yerlikaya, Türkiye'de bu rakamlardan katbekat düzenli ve düzensiz göçmen olduğunu söylemenin akıl tutulması olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Yerlikaya, yabancıların adres beyanlarında oturup oturulmadığını araştırdıklarını ifade ederek, "3 milyon 103 bin Suriyelinin 729 bininin adresinde bulunmadığını gördük." diye konuştu.

Bu kişilere adreslerini güncellemeleri konusunda Türkçe, İngilizce ve Arapça uyarılar gönderdiklerini anlatan Yerlikaya, adresi güncellemeleri için önce 90 gün, ardından 2 ay daha süre verdiklerini, süre dolduğunda bu kişilerin eğitim, sağlık gibi hiçbir hizmetten faydalanamayacağını bildirdi.

202 bin 705 düzensiz göçmenin girişi engellendi

Yerlikaya, düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığıyla ilgili mücadele ettiklerini vurguladı.

Suriye'nin kuzeyine 3 harekat düzenlediklerini, orada güvenli bölge oluşturduklarını aktaran Yerlikaya, o güvenli bölgeden göç potansiyeli olan 4 milyonun üzerinde kişinin Türkiye'ye gelirken durdurulduğunu söyledi.

Yerlikaya, göçe sebep olan tüm unsurları gidermeyle ilgili çalışmalar yaptıklarının altını çizerek, sınır güvenliğine yönelik Türkiye'nin yaptığı çalışmaların yer aldığı video üzerinden de bilgi verdi.

Sınırlarda sensörlü aydınlatma, asansör kuleler, zırhlı gözetleme aracı, optik kuleler ve termal kameralar olduğunu belirten Yerlikaya, 2023'ten bugüne sınırlardan girişi engellenen 202 bin 705 düzensiz göçmen olduğunu kaydetti.

"En büyük odaklandığımız konu, göçmen kaçakçılığı organizatörleri"

Bakan Yerlikaya, "En büyük odaklandığımız konu, göçmen kaçakçılığı organizatörleri. 2023 nisan ayında hükümetimiz bununla ilgili karar aldı ve cezayı da 5 yıldan başlayıp 8 yıla çıkardı." açıklamasında bulundu.

Göçmen kaçakçılarının insanlık düşmanı olduğunu vurgulayan Yerlikaya, göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin valilik, jandarma, ve emniyetin performans kriterlerinden biri olduğuna işaret etti.

Yerlikaya, düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırmak için 81 ilde mobil göç noktası aracının bulunduğunu ifade ederek, araçlar sayesinde 1 milyon 200 bine yakın sorgulama yapıldığını, 126 bin 766 düzensiz göçmenin tespit edildiğini söyledi.

Bakan Yerlikaya, 121 özel uçuşla 22 bin 987 düzensiz göçmeni sınır dışı ettiklerini anlattı. Türkiye'de 25 şehirde 32 geri gönderme merkezi olduğunu aktaran Yerlikaya, bu merkezlerde üç öğün yemek, sosyal alan, sağlık desteği gibi birçok hizmet verildiğini belirtti.

Programda, "Göç ve İnsan Hakları" konulu video gösterimi sunuldu. Konuşmaların ardından AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Bakan Yerlikaya'ya AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından hazırlanan kitap setini hediye etti.

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