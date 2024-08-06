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Instagram Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın paylaşımını sildi

Instagram'ın çatı şirketi Meta, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Hamas lideri İsmail Haniye'yle ilgili 31 Temmuz'da Instagram'da yayınladığı 'taziye' mesajını 5 gün sonra sildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ağustos 2024 19:49, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2024 19:52
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Instagram Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın paylaşımını sildi

Haniye 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülmüştü. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 2 Ağustos'ta Instagram'a erişimi engellemişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'toplumsal hassasiyetler sebebiyle' gereken müdahaleyi yaptıklarını söylemiş, Instagram'ın kapatılma gerekçesi olarak 'katalog suçlar çerçevesine uyulmamasını göstermiş, ama ayrıntı vermemişti.

Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle yaptığı ilk görüşmede istenen sonucun alınamadığını belirterek "Bugün bir gelişme beklemiyoruz" demiş, ikinci görüşmeden sonra 'ciddi mesafe kaydettiklerini' söylemişti. Ancak Instagram hala açılmış değil.

Süreç ilerlerken Instagram'ın çatı şirketi Meta'nın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Haniye'yle ilgili Instagram'da altı gün önce yayınladığı 'taziye' mesajını sildiği ortaya çıktı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, X hesabından durumu 'yeni skandal' olarak niteleyerek "Sadece Şehid Haniye'nin fotoğrafının paylaşılması değil, kendisine taziyede bulunması bile yasak Instagram üzerinden" dedi.

Erbaş'ın silinen mesajı şöyle:

"Tahran'da gerçekleştirilen alçak suikast sonucu şehadete kavuşan Filistin direnişinin yiğit evladı İsmail Haniye'ye Cenab-ı Hak'tan rahmet, tüm Filistin halkına ve Filistin'in özgürlük mücadelesine gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum. Filistin davasına ailesiyle, canıyla, kanıyla adadığı ömrüne, sarsılmaz inancına ve cihadına şahidiz. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

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